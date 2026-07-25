Danilo, do Botafogo, fecha primeiro turno do Brasileirão como destaque Volante se consolidou no país e viu valorização com convocação para a Copa

De volta à ação após pouca oportunidade na Copa do Mundo, Danilo não foi vendido pelo Botafogo ao Palmeiras e, a princípio, seguirá à disposição enquanto o clube aguarda propostas do exterior. O volante, destaque absoluto do primeiro turno do Brasileirão, faz de 2026 seu grande ano da carreira.

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Dos 19 jogos até então, Danilo disputou 13 e registrou a incrível marca de sete gols marcados e duas assistências. O desempenho, principalmente até o mês de maio, impressionou e o credenciou à lista de convocados para a Copa do Mundo.

O desempenho do camisa oito do Glorioso, inclusive o rendeu a eleição de melhor jogador da primeira metade da competição no prêmio "Bola de Prata", tradicional troféu promovido pela emissora ESPN. Danilo "sobrou" em campo com a camisa do Glorioso e é pilar do plantel.

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Danilo é o grande maestro

Desde o trabalho de Martín Anselmi, Danilo se apresentou como líder em campo. Ponto de equilíbrio em um ano com certa queda de investimento e problemas externos, o jogador foi peça-chave na campanha de 26 pontos do Alvinegro, que deixou a equipe na 9ª colocação.

Danilo jogou pelo Botafogo e frustrou o Palmeiras (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Com Franclim Carvalho, o jogador passou a ser peça mais ligada à fase de organização do que de proximidade da área. Ainda assim, sua presença à frente do meio-campo segue como uma das saídas de um Botafogo que busca equilíbrio.

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Ao todo, o meio-campista soma 25 partidas pelo Botafogo no ano, com dez gols e três assistências. O Palmeiras não é mais um futuro para 2026, mas as partes vivem a expectativa de ofertas de clubes relevantes do futebol europeu.

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