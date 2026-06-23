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Hulk revela conversa com Thiago Silva e bastidores do retorno ao Fluminense

Jogadores foram companheiros na Seleção Brasileira

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 22:52
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Thiago Silva pelo Fluminense e Hulk pelo Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Thiago Silva pelo Fluminense e Hulk pelo Atlético-MG (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A chegada de Thiago Silva ao Fluminense teve um aliado de peso nos bastidores. Novo reforço do Tricolor para o segundo semestre, Hulk revelou que manteve contato frequente com o zagueiro e atuou para convencê-lo a aceitar o retorno ao clube.

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    Segundo o atacante, as conversas começaram logo após seu próprio acerto com o Fluminense. Em tom descontraído, Hulk contou que recebeu uma mensagem de Thiago Silva brincando sobre sua chegada ao clube justamente após a saída do defensor para o futebol europeu.

    — Na verdade, quando eu tive a felicidade de assinar com o Fluminense, o Thiago já mandou mensagem. "Agora você foi, né? Só porque eu saí". Eu falei: "Que isso, capitão. Tô te esperando aqui. Vem que vai ser lindo" — revelou.

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    Hulk afirmou que intensificou os contatos quando Thiago Silva rescindiu contrato com o Porto e ficou livre no mercado. O atacante disse que respeitou o tempo pedido pelo zagueiro para conversar com a família, mas reforçou diversas vezes o desejo de vê-lo novamente com a camisa tricolor.

    — Eu conversei com ele bastante para convencer ele. Logo que ele quebrou o contrato com o Porto e ficou livre, eu falei: "Agora é o momento". Ele pediu um tempo para conversar com a família, mas ele sabe que aqui é a casa dele. Todo mundo está esperando ele, nosso capitão, para ser feliz aqui junto com a gente.

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    O camisa 7 também aproveitou para deixar uma mensagem pública ao companheiro, que ainda está de férias e deve se apresentar ao clube nos próximos dias.

    — Thiagão, nosso capitão, estamos aqui ansiosos, esperançosos para tua chegada. Estamos aqui te esperando para que a gente possa começar a treinar juntos, focar juntos. Se Deus quiser, levar muita alegria para toda a torcida do Tricolor e ganhar títulos, que é o mais importante. Estamos te esperando, irmão.

    Thiago Silva ainda não se reapresentou ao Fluminense após o período de férias, mas a expectativa é de que o defensor se junte ao elenco a partir do dia 1º de julho.

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