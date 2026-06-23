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Fluminense confirma amistosos no Maracanã; Hulk estreia e Thiago Silva é dúvida

Zagueiro não se reapresentou junto com o grupo

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 18:42
Atualizado há 2 minutos
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Hulk na apresentação oficial ao Fluminense no Maracanã
Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

O Fluminense oficializou nesta terça-feira (23) a realização de dois amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo. Em parceria com a Superbet, patrocinadora máster do clube, o Tricolor enfrentará Nova Iguaçu e Bahia no Maracanã como parte da preparação para a sequência da temporada.

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    • O primeiro compromisso será diante do Nova Iguaçu, no dia 8 de julho, às 20h30 (de Brasília). A partida marcará a aguardada estreia de Hulk com a camisa tricolor. Principal contratação para o segundo semestre, o atacante já está com o grupo desde antes da parada da Copa, mas terá a primeira oportunidade de atuar diante da torcida do Fluminense somente agora.

    O segundo amistoso acontecerá no dia 12 de julho, às 16h (de Brasília), contra o Bahia, também no Maracanã. Os dois confrontos servirão para que a comissão técnica ajuste a equipe antes da retomada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

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    Se a presença de Hulk está confirmada, a situação de Thiago Silva ainda gera expectativa. O zagueiro segue de férias após finalizar a temporada europeia e ainda não se reapresentou. A chegada do defensor tem previsão inicial para o dia 1º de julho, mas pode acontecer depois disso, no decorrer da primeira semana do mês que vem.

    Por conta do tempo reduzido de preparação, a presença do ídolo no jogo do dia 8 é praticamente descartada. Para a partida do dia 12, a chance fica em aberto, mas com baixa probabilidade. Apesar de ter fama de "fominha", é natural que, por conta da idade avançada e do pouco tempo com o grupo, Thiago seja preservado.

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    O Fluminense informou que os ingressos para os dois amistosos começarão a ser comercializados a partir do dia 1º de julho.

    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão
    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)

    Fluminense de volta das férias

    O elenco tricolor se reapresentou nesta terça-feira (22) após o período de férias durante a Copa do Mundo e iniciou uma espécie de intertemporada no CT Carlos Castilho.

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