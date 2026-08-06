Igor Rabello reclama de lance em gol do Vasco sobre o Fluminense
Zagueiro do Fluminense afirma que foi atingido na cabeça e que jogo deveria ter sido paralisado
Após a eliminação do Fluminense para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Igor Rabello evitou fazer críticas diretas à arbitragem, mas reclamou de um lance em que afirmou ter recebido uma cotovelada durante a partida.
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Segundo o defensor, independentemente da marcação de falta, o árbitro deveria ter interrompido o jogo por conta do choque na cabeça.
— Cara, eu evito. Não vou falar de árbitro aqui. Muita gente sabe que eu tenho respeito por ele, mas, cara, lance de pancada na cabeça, ele tem que parar o jogo, isso é regra. Se foi falta ou não, aí ele vai avaliar. Eu não sou árbitro para saber se foi falta. Eu achei falta porque deu uma cotovelada na cabeça.
Zagueiro reconhece erros do Fluminense
Apesar da reclamação sobre o lance, Igor Rabello preferiu dividir a responsabilidade pela derrota e afirmou que o Fluminense deixou a desejar principalmente na primeira etapa, antes de reagir no segundo tempo.
— Mas eu não vou ficar falando de arbitragem não. Acho que a gente pecou muito no primeiro tempo. Ainda depois a gente tentou reverteu o placar. Agora é desligar essa chave e pensar no próximo.
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Benner, aos 34'/1°T (0-1) e aos 7'/2°T (0-2); Martinelli, aos 32'/2°T (1-3); Puma Rodríguez, aos 55'/2°T (1-3);
🟨 Cartões amarelos: John Kennedy, Guilherme Arana e Ganso (FLU); Jair (Barros), Andrés Gómez, Léo Jardim, Cuiabano e David (VAS);
🟥 Cartões vermelhos: -
🏟️ Público: 48.794 presentes;
💰 Renda: R$ 3.202.786,00
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