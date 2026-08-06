Igor Rabello reclama de lance em gol do Vasco sobre o Fluminense Zagueiro do Fluminense afirma que foi atingido na cabeça e que jogo deveria ter sido paralisado

Após a eliminação do Fluminense para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Igor Rabello evitou fazer críticas diretas à arbitragem, mas reclamou de um lance em que afirmou ter recebido uma cotovelada durante a partida.

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Segundo o defensor, independentemente da marcação de falta, o árbitro deveria ter interrompido o jogo por conta do choque na cabeça.

— Cara, eu evito. Não vou falar de árbitro aqui. Muita gente sabe que eu tenho respeito por ele, mas, cara, lance de pancada na cabeça, ele tem que parar o jogo, isso é regra. Se foi falta ou não, aí ele vai avaliar. Eu não sou árbitro para saber se foi falta. Eu achei falta porque deu uma cotovelada na cabeça.

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Zagueiro reconhece erros do Fluminense

Apesar da reclamação sobre o lance, Igor Rabello preferiu dividir a responsabilidade pela derrota e afirmou que o Fluminense deixou a desejar principalmente na primeira etapa, antes de reagir no segundo tempo.

— Mas eu não vou ficar falando de arbitragem não. Acho que a gente pecou muito no primeiro tempo. Ainda depois a gente tentou reverteu o placar. Agora é desligar essa chave e pensar no próximo.

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Igor Rabello em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 🆚 Vasco

🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Benner, aos 34'/1°T (0-1) e aos 7'/2°T (0-2); Martinelli, aos 32'/2°T (1-3); Puma Rodríguez, aos 55'/2°T (1-3);

🟨 Cartões amarelos: John Kennedy, Guilherme Arana e Ganso (FLU); Jair (Barros), Andrés Gómez, Léo Jardim, Cuiabano e David (VAS);

🟥 Cartões vermelhos: -

🏟️ Público: 48.794 presentes;

💰 Renda: R$ 3.202.786,00

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