Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Igor Rabello reclama de lance em gol do Vasco sobre o Fluminense

Zagueiro do Fluminense afirma que foi atingido na cabeça e que jogo deveria ter sido paralisado

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 00:25
Favorite o Lance! no Google
Igor Rabello em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Igor Rabello em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Após a eliminação do Fluminense para o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Igor Rabello evitou fazer críticas diretas à arbitragem, mas reclamou de um lance em que afirmou ter recebido uma cotovelada durante a partida.

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Segundo o defensor, independentemente da marcação de falta, o árbitro deveria ter interrompido o jogo por conta do choque na cabeça.

— Cara, eu evito. Não vou falar de árbitro aqui. Muita gente sabe que eu tenho respeito por ele, mas, cara, lance de pancada na cabeça, ele tem que parar o jogo, isso é regra. Se foi falta ou não, aí ele vai avaliar. Eu não sou árbitro para saber se foi falta. Eu achei falta porque deu uma cotovelada na cabeça.

continua após a publicidade

Zagueiro reconhece erros do Fluminense

Apesar da reclamação sobre o lance, Igor Rabello preferiu dividir a responsabilidade pela derrota e afirmou que o Fluminense deixou a desejar principalmente na primeira etapa, antes de reagir no segundo tempo.

— Mas eu não vou ficar falando de arbitragem não. Acho que a gente pecou muito no primeiro tempo. Ainda depois a gente tentou reverteu o placar. Agora é desligar essa chave e pensar no próximo.

continua após a publicidade
Igor Rabello em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Igor Rabello em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Benner, aos 34'/1°T (0-1) e aos 7'/2°T (0-2); Martinelli, aos 32'/2°T (1-3); Puma Rodríguez, aos 55'/2°T (1-3);
🟨 Cartões amarelos: John Kennedy, Guilherme Arana e Ganso (FLU); Jair (Barros), Andrés Gómez, Léo Jardim, Cuiabano e David (VAS);
🟥 Cartões vermelhos: -
🏟️ Público: 48.794 presentes;
💰 Renda: R$ 3.202.786,00

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores

Fluminense

Substituído com dores, John Kennedy preocupa o Fluminense

Há 3 minutos
Luis Zubeldía em pé com braços para trás em frente ao banco do Fluminense em duelo com o Vasco

Fluminense

Zubeldía assume responsabilidade por eliminação do Fluminense

Há 34 minutos
Zubeldía em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores do Fluminense mandam recado a Zubeldía: 'Constrangedor'

Há 38 minutos
Brenner comemora gol marcado contra o Fluminense

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Fluminense x Vasco

Há 1 hora
Brenner comemora gol pelo Vasco contra o Fluminense

Futebol Nacional

Brenner dá show, e Vasco elimina o Fluminense na Copa do Brasil

Há 1 hora
Wilton Pereira Sampaio, Thiago Mendes e Fábio em jogo da Copa do Brasil

Fora de Campo

Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'

Brenner comemora gol em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex'

Fluminense e Vasco se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Veja gols em Fluminense x Vasco: Puma garante classificação do cruz-maltino

Entrada de Fluminense e Vasco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

Zubeldía no jogo entre Fluminense e Vitória (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco

Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV, em entrevista exclusiva ao Lance!

Bárbara Coelho confia no Fluminense contra o Vasco, mas aponta falta de coragem

Jogadores do Fluminense se abraçam em roda antes de duelo com o Bahia no Maracanã

Fluminense x Vasco: CBF envia ofício para corrigir cartão do jogo de ida

Fábio e Léo Jardim se enfrentam em Fluminense x Vasco

Vasco tem aproveitamento superior ao Fluminense em pênaltis; veja números

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castillo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Zubeldía enfrenta dilema para escalar o Fluminense diante do Vasco

Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico carioca

John Kennedy e Robert Renan disputam bola em clássico entre Fluminense e Vasco

Fluminense e Vasco buscam protagonistas em clássico decisivo na Copa do Brasil

Hulk conduz a bola durante amistoso entre Fluminense e Bahia

Clima, show e amistosos retardaram evolução do gramado do Maracanã

Jair em ação em Vasco x Fluminense

Fluminense x Vasco: IA aponta quem avança na Copa do Brasil