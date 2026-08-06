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Substituído com dores, John Kennedy preocupa o Fluminense

Atacante deixa o campo no duelo com o Vasco com suspeita de lesão

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 00:35
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John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores
John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Fluminense não está otimista com a situação de John Kennedy, que deixou o campo com dores na derrota por 3 a 1 para o Vasco nesta quarta-feira (5), pela Copa do Brasil. A suspeita inicial é que o atacante tenha sofrido uma torção no joelho direito.

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O camisa 9 foi substituído por Germán Cano aos 12 minutos do segundo tempo. Ele será submetido a exames médicos nesta quinta-feira (6), no CT Carlos Castilho, para confirmar ou não a lesão.

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John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols marcados. Contudo, o atacante ainda não balançou as redes no retorno das competições após a Copa do Mundo.

John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores
John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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Fluminense x Vasco: como foi o jogo?

O Vasco bateu o Fluminense por 3 a 1 nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e garantiu a vaga após o 0 a 0 na ida. Brenner fez valer a "Lei do Ex" e marcou dois, com Puma Rodríguez fechando o caixão; Martinelli descontou para o Tricolor.

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