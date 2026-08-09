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Opinião: sem reforços, elenco do Flamengo precisa reagir e dar respostas

Rubro-Negro ainda tem tempo para buscar reforços, mas primeira resposta pode vir neste domingo, contra o Vitória

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 07:00
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A frustração do Flamengo no mercado, com as negociações por Thiago Almada e Luiz Henrique sem desfecho positivo, aumentou a pressão sobre a diretoria. Mas existe outro lado que precisa ser colocado na mesa: mesmo sem os reforços que Leonardo Jardim gostaria de receber, o elenco rubro-negro tem qualidade suficiente para apresentar um futebol muito melhor do que vem apresentando. E está na hora de dar a resposta.

Não é uma questão de ignorar a necessidade de contratações. O próprio treinador já indicou que gostaria de ganhar novas opções para o time, principalmente no meio-campo e no ataque. O ponto é que a ausência de novos nomes não pode servir como justificativa para o momento ruim da equipe.

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O Flamengo tem um elenco que, em sua essência, é o mesmo que terminou 2025 como campeão do Brasileirão e da Libertadores. É também a equipe que chegou à decisão do Mundial de Clubes e foi derrotada pelo PSG, nos pênaltis. Para além disso: em 2026, ainda houve investimento pesado com a contratação de Lucas Paquetá.

Jogadores do Flamengo antes da partida contra o PSG
Jogadores do Flamengo antes da partida contra o PSG (Foto: Divulgação/Flamengo)

A base que ganhou tudo continua no Flamengo

A troca mais significativa foi justamente na beira do campo. Filipe Luís deixou o comando e Jardim assumiu a equipe. Os principais jogadores que conduziram o Flamengo aos títulos de 2025, porém, permaneceram.

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É um grupo que já mostrou capacidade de competir em alto nível, suportar pressão e conquistar títulos importantes. Não se trata, portanto, de um elenco que precisa ser reconstruído do zero.

A chegada de Paquetá ainda acrescentou uma peça de alto nível ao grupo. O meia retornou ao Flamengo como uma das principais contratações da temporada e aumentou o potencial técnico da equipe. Por isso, a cobrança neste momento precisa ultrapassar a diretoria e chegar também ao campo.

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Paquetá no meio da torcida do Flamengo no aeroporto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Paquetá no meio da torcida do Flamengo no aeroporto (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Os jogadores que foram capazes de conquistar a América e o Brasil precisam voltar a entregar esse nível de desempenho. E chegou a hora.

O problema apareceu depois da Copa

O contraste ficou mais evidente após a pausa para a Copa do Mundo. O Flamengo teve um período extenso de preparação, mas não conseguiu manter o padrão apresentado anteriormente. Depois do retorno, a equipe acumulou atuações abaixo do esperado e perdeu força na disputa pela liderança do Brasileirão. O próprio Jardim reconheceu a queda.

"Antes da parada para a Copa, nós entrávamos fortes nos jogos e fazíamos gols no início. Esse é o meu estilo. Mas não estamos conseguindo isso. Precisamos ser mais efetivos e já tivemos essa fase. A equipe não está no seu melhor. Temos que reagir. Ser melhor na capacidade de pressão, melhor na efetividade da jogada, remates ao gol."

A declaração é importante porque mostra que o problema não está apenas na ausência de novas peças. O próprio treinador identifica uma perda de características que o time já apresentou com os jogadores que estão à disposição.

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Não dá para esperar uma contratação para voltar a jogar bem

É evidente que Jardim pode precisar de alternativas, principalmente na vaga de Arrascaeta e Pedro. O treinador já falou sobre a necessidade de acrescentar qualidade ao elenco, principalmente no setor ofensivo.

O Flamengo não pode esperar que uma contratação resolva problemas de intensidade, pressão, criação e efetividade que já apareceram em campo. A equipe tem Arrascaeta, Pedro, Paquetá, Jorginho, Samuel Lino, entre outros jogadores capazes de decidir partidas. É um elenco que permite a Jardim montar um time competitivo mesmo sem as duas contratações que estavam no radar.

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Palmeiras abriu vantagem, mas a temporada está longe do fim

No Brasileirão, o Flamengo ainda tem uma missão clara: reduzir a distância para o Palmeiras e continuar na briga pelo título. Na Libertadores, o cenário é ainda mais imediato. O Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro nas oitavas de final e precisa apresentar uma versão mais competitiva para avançar. É justamente por isso que o momento exige respostas.

O Flamengo pode e deve continuar buscando reforços até o fim da janela. Mas o elenco atual não pode esperar por eles para reagir.

A equipe que conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2025 continua praticamente inteira. Ganhou Paquetá e trocou o comando técnico. Agora, precisa mostrar que a queda de rendimento não representa uma mudança definitiva de patamar.

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A cobrança sobre a diretoria pelo insucesso nas negociações é legítima. A decepção da torcida com Almada e Luiz Henrique também. Mas, dentro de campo, a responsabilidade é dos jogadores e de Jardim.

Se o Flamengo pretende voltar a disputar os títulos que colocou como prioridade, precisa primeiro reencontrar o futebol que já mostrou ser capaz de jogar. E isso tem que começar neste domingo, no último teste antes de pegar o Cruzeiro. No Maracanã, o time carioca recebe o Vitória, às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

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