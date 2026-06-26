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Flamengo vence Bonsucesso em jogo-treino; veja como foi

Gol da equipe de Leonardo Jardim foi marcado por Bruno Henrique

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 13:10
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Bruno Henrique comemora gol ao lado de Luiz Araújo em jogo-treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Bruno Henrique comemora gol ao lado de Luiz Araújo em jogo-treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo realizou, na manhã desta sexta-feira (26), um jogo-treino contra o Bonsucesso no Ninho do Urubu, em sua última atividade antes da viagem para a intertemporada em Portugal. A atividade foi disputada em dois tempos de 45 minutos e terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, de pênalti.

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    • O trabalho fez parte da reta final de preparação da equipe antes da disputa do Troféu do Algarve. A delegação embarca no domingo (28) para a Europa, onde dará sequência ao planejamento da temporada.

    Leonardo Jardim faz últimas observações no elenco do Flamengo

    Durante a atividade, o técnico Leonardo Jardim aproveitou para realizar ajustes e observações finais, definindo a lista de jogadores que serão relacionados para a viagem. O treino também serviu como teste físico e tático após o período de férias, com o objetivo de recuperar o ritmo competitivo do elenco.

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    Joshua destaca importância da preparação

    Após o jogo-treino, Joshua, um dos destaques da base, comentou a relevância da atividade antes da viagem para Portugal e ressaltou o momento de retomada da equipe.

    — Esse treino foi muito importante. Essa atividade faz parte da nossa preparação para a intertemporada. Acho que a gente está pronto para fazer grandes amistosos e continuar nos campeonatos, dando sequência e, se Deus quiser, conquistando os títulos este ano — disse Joshua, jogador do Flamengo.

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    Bruno Henrique valoriza retomada do ritmo

    Autor do gol da vitória, Bruno Henrique também destacou o período de recondicionamento físico após as férias e a importância da atividade para o elenco do Flamengo.

    — A equipe está voltando das férias, retomando o ritmo. Foi uma atividade muito boa para as duas equipes, com intensidade e bastante trabalho tático. É o início da nossa preparação. Agora vamos viajar, nos preparar bem e chegar fortes para o segundo semestre — disse o camisa 27.

    Bruno Henrique comemora gol ao lado de Luiz Araújo em jogo-treino do Flamengo no Ninho do Urubu
    Bruno Henrique comemora gol em jogo-treino do Flamengo ao lado de Luiz Araújo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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