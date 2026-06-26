Flamengo divulga lista de relacionados para amistosos em Portugal
Delegação rubro-negra embarca para o país europeu no domingo
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para os amistosos do Troféu do Algarve, em Portugal. Além do grupo principal, a relação conta com jovens das categorias de base e também com Lorran e Rayan Lucas, que retornaram recentemente de empréstimos e têm o futuro indefinido no clube. Ao todo, 26 jogadores viajarão para o país europeu.
O período de jogos-treino em Portugal será importante para o técnico Leonardo Jardim monitorar a situação de Lorran e Rayan Lucas. Os dois jovens, que não conseguiram se firmar durante os empréstimos, terão a oportunidade de mostrar ao treinador que podem voltar a ganhar espaço no elenco principal. Caso não sejam aproveitados, devem ser emprestados novamente.
Veja a lista de relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal
- Rossi
- Léo Ortiz
- Erick
- Ayrton Lucas
- Luiz Araújo
- Saúl
- Pedro
- Everton
- Samuel Lino
- Jorginho
- Emerson Royal
- Bruno Henrique
- Rayan Lucas
- Andrew
- Vitão
- Guilherme
- Dyogo Alves
- Daniel Sales
- Alan Santos
- Evertton Araújo
- João Victor
- Wallace Yan
- Johnny
- Joshua
- Daniel Silva
- Lorran
Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.
O Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.
Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.
A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.
Logística do Flamengo em Portugal
A primeira parada do Flamengo será em Lagos, no sul de Portugal, após uma viagem de ônibus de cerca de duas horas e meia. Será lá que Jardim comandará os primeiros treinos da equipe. Na sequência, a delegação rubro-negra seguirá para Estoi, região onde serão disputados os amistosos no Estádio Algarve.
Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve
- 🛫28/06: Viagem para Portugal
- ⚽03/07: Flamengo x River Plate
- ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
- ⚽11/07: Flamengo x Benfica
- 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre