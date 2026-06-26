Flamengo divulga lista de relacionados para amistosos em Portugal Delegação rubro-negra embarca para o país europeu no domingo

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para os amistosos do Troféu do Algarve, em Portugal. Além do grupo principal, a relação conta com jovens das categorias de base e também com Lorran e Rayan Lucas, que retornaram recentemente de empréstimos e têm o futuro indefinido no clube. Ao todo, 26 jogadores viajarão para o país europeu.

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O período de jogos-treino em Portugal será importante para o técnico Leonardo Jardim monitorar a situação de Lorran e Rayan Lucas. Os dois jovens, que não conseguiram se firmar durante os empréstimos, terão a oportunidade de mostrar ao treinador que podem voltar a ganhar espaço no elenco principal. Caso não sejam aproveitados, devem ser emprestados novamente.

Veja a lista de relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal

Rossi

Léo Ortiz

Erick

Ayrton Lucas

Luiz Araújo

Saúl

Pedro

Everton

Samuel Lino

Jorginho

Emerson Royal

Bruno Henrique

Rayan Lucas

Andrew

Vitão

Guilherme

Dyogo Alves

Daniel Sales

Alan Santos

Evertton Araújo

João Victor

Wallace Yan

Johnny

Joshua

Daniel Silva

Lorran

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Solza/Flamengo)

Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.

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O Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.

Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.

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A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.

Logística do Flamengo em Portugal

A primeira parada do Flamengo será em Lagos, no sul de Portugal, após uma viagem de ônibus de cerca de duas horas e meia. Será lá que Jardim comandará os primeiros treinos da equipe. Na sequência, a delegação rubro-negra seguirá para Estoi, região onde serão disputados os amistosos no Estádio Algarve.

Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

🛫28/06: Viagem para Portugal

⚽03/07: Flamengo x River Plate

⚽08/07: Flamengo x Lausanne

⚽11/07: Flamengo x Benfica

🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

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