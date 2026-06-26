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Flamengo divulga lista de relacionados para amistosos em Portugal

Delegação rubro-negra embarca para o país europeu no domingo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 16:32
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Pedro em finalização de voleio durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Voleio de Pedro em treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para os amistosos do Troféu do Algarve, em Portugal. Além do grupo principal, a relação conta com jovens das categorias de base e também com Lorran e Rayan Lucas, que retornaram recentemente de empréstimos e têm o futuro indefinido no clube. Ao todo, 26 jogadores viajarão para o país europeu.

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    • O período de jogos-treino em Portugal será importante para o técnico Leonardo Jardim monitorar a situação de Lorran e Rayan Lucas. Os dois jovens, que não conseguiram se firmar durante os empréstimos, terão a oportunidade de mostrar ao treinador que podem voltar a ganhar espaço no elenco principal. Caso não sejam aproveitados, devem ser emprestados novamente.

    Veja a lista de relacionados do Flamengo para os amistosos em Portugal

    • Rossi
    • Léo Ortiz
    • Erick
    • Ayrton Lucas
    • Luiz Araújo
    • Saúl
    • Pedro
    • Everton
    • Samuel Lino
    • Jorginho
    • Emerson Royal
    • Bruno Henrique
    • Rayan Lucas
    • Andrew
    • Vitão
    • Guilherme
    • Dyogo Alves
    • Daniel Sales
    • Alan Santos
    • Evertton Araújo
    • João Victor
    • Wallace Yan
    • Johnny
    • Joshua
    • Daniel Silva
    • Lorran
    Jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu durante treino com a bandeira do clube ao fundo
    Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Solza/Flamengo)

    Em sua 25ª edição, o Troféu do Algarve, que até 2013 se chamava Torneio do Guadiana, é uma competição amistosa realizada em Portugal. O maior campeão da taça é o Benfica, rival do Flamengo neste ano, com nove conquistas em 14 participações.

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    Troféu do Algarve é considerado um torneio preparatório para a temporada e já contou com a presença de grandes clubes do futebol europeu, como Sporting, Real Betis, Newcastle, Paris Saint-Germain, Porto, Fulham (atual campeão), Celta de Vigo e Al-Nassr, entre outros.

    Com a disputa da Copa do Mundo e a paralisação dos torneios oficiais, o Flamengo recebeu o convite para participar da competição e viu com bons olhos a possibilidade. Os amistosos contra Benfica, River Plate e Lausanne-Sport serão disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região sul de Portugal.

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    A participação do Flamengo no Troféu do Algarve passa por uma série de fatores. Além de proporcionar amistosos contra equipes qualificadas e de nível internacional, também promove um período de integração do elenco, que ficará cerca de 14 dias fora do país.

    Logística do Flamengo em Portugal

    A primeira parada do Flamengo será em Lagos, no sul de Portugal, após uma viagem de ônibus de cerca de duas horas e meia. Será lá que Jardim comandará os primeiros treinos da equipe. Na sequência, a delegação rubro-negra seguirá para Estoi, região onde serão disputados os amistosos no Estádio Algarve.

    Confira a logística do Flamengo no Troféu do Algarve

    • 🛫28/06: Viagem para Portugal
    • ⚽03/07: Flamengo x River Plate
    • ⚽08/07: Flamengo x Lausanne
    • ⚽11/07: Flamengo x Benfica
    • 🛬12/07: Retorno da delegação ao Brasil

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