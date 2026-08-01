Flamengo entra no mês do tudo ou nada na temporada Sequência reúne decisão pelas oitavas da Libertadores e confrontos difíceis no Brasileirão

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Agosto chegou com ares de decisão para o Flamengo. Eliminado da Copa do Brasil, o Rubro-Negro concentra todas as atenções na Libertadores e no Brasileirão, justamente no momento em que a equipe mais precisa dar uma resposta em campo. Se o calendário coloca o clube diante de confrontos capazes de mudar o rumo da temporada, o desempenho recente faz o cenário ser bem menos otimista do que o torcedor gostaria.

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Os números do Flamengo não chegam a ser ruins, mas o futebol apresentado está longe do esperado. Desde o retorno da Copa do Mundo, a equipe de Leonardo Jardim ainda não conseguiu reencontrar sua melhor versão. Os empates por 1 a 1 contra São Paulo e Internacional reforçaram a sensação de um time pouco intenso, com dificuldades para criar oportunidades e sem o domínio que marcou outros momentos da temporada.

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Agora, não haverá mais margem para tropeços.

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Decisões do Flamengo pela Libertadores

A principal decisão do mês será diante do Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro duelo acontece em Belo Horizonte, enquanto a vaga será decidida no Maracanã, diante da torcida rubro-negra. Além de avançar de fase, a classificação pode representar uma mudança de ambiente para um elenco que chega pressionado.

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Sequência difícil no Brasileirão

Paralelamente, o Flamengo também terá uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o time aparece a oito pontos do líder Palmeiras, embora tenha uma partida a menos. A distância ainda permite sonhar com a reação, mas exige um aproveitamento elevado justamente em uma série de confrontos complicados.

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Além da partida contra o Vitória, no Maracanã, o Rubro-Negro enfrentará Mirassol e Cruzeiro fora de casa, antes de fechar o mês no clássico diante do Botafogo. São compromissos que podem recolocar o Flamengo na disputa pelas primeiras posições ou aumentar ainda mais a diferença para a liderança.

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Jogos do Flamengo em agosto

09/08 – Flamengo x Vitória – Campeonato Brasileiro 12/08 – Cruzeiro x Flamengo – Libertadores (oitavas de final – ida) 16/08 – Mirassol x Flamengo – Campeonato Brasileiro 19/08 – Flamengo x Cruzeiro – Libertadores (oitavas de final – volta) 22/08 – Cruzeiro x Flamengo – Campeonato Brasileiro 29/08 – Flamengo x Botafogo – Campeonato Brasileiro

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Período livre para treinos

Se a agenda é pesada, Leonardo Jardim terá ao menos um fator que pode ajudar na tentativa de recuperação. Como o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, o clube terá dez dias sem partidas durante as datas reservadas à competição. O período será utilizado para treinamentos no Ninho do Urubu, oferecendo ao treinador uma oportunidade rara em meio ao calendário brasileiro para ajustar a equipe, corrigir problemas e buscar soluções para o baixo rendimento.

Jogadores durante treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A pausa, porém, aumenta ainda mais a responsabilidade. Com tempo para trabalhar e um calendário formado apenas por decisões, agosto pode representar o ponto de virada da temporada rubro-negra ou consolidar as dúvidas que passaram a cercar a equipe nas últimas semanas.