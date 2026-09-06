O treinador Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Remo logo mais, às 16h (de Brasília) deste domingo (6), no Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em relação ao último jogo, contra o Mirassol, o português promoveu duas mudanças: Emerson Royal substitui Varela na lateral-direita, enquanto Arrascaeta volta ao onze inicial no lugar de Erick Pulgar.

Portanto, o Rubro-Negro entra em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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Preservado do time titular, Pulgar sentiu durante o último jogo, mas não teve lesão constatada e está disponível. Quem foi cortado da lista final e não integra o banco de reservas é o zagueiro Vitão, baixa contra o Mirassol e inicialmente selecionado entre os relacionados.

Os demais desfalques do treinador português são o lateral-esquerdo Alex Sandro, em processo de preparação física, o volante Evertton Araújo, com lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Gonzalo Plata, que ainda não retornou após a negociação frustrada com o Dínamo Moscou. Por outro lado, o meio-campista De La Cruz retorna ao grupo de reservas, acompanhado dos reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas.

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Anthony Valencia e Joaquín Freitas foram apresentados pelo Flamengo durante a semana (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

E como joga o Remo?

A equipe da casa, comandada por Léo Condé, vai a campo com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Patrick, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari.

Todos os relacionados do Rubro-Negro

Goleiros: Andrew e Rossi; Zagueiros: Danilo, Johnny, Léo Ortiz e Léo Pereira; Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela; Meias: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl; Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Joaquín Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Samuel Lino e Valencia.

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Flamengo e Remo em cenários opostos

A partida deste domingo é fundamental para as duas equipes, mas em lutas bem diferentes. Enquanto o Rubro-Negro precisa vencer para assumir a liderança provisória do Brasileirão, pelo menos até o fim do duelo entre Palmeiras e Botafogo, o Leão Azul necessita dos três pontos para não se afundar na zona de rebaixamento. Em caso de triunfo, o clube paraense, atualmente 19º colocado, ultrapassaria o Vasco e, possivelmente, o Internacional.

A equipe de Leonardo Jardim ainda divide atenções com a Libertadores nos próximos dias. Na quinta-feira (10), o Flamengo enfrentará o Independiente del Valle, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final. A partida de volta, no Maracanã, está marcada para a quinta-feira seguinte (17).