Flamengo mira liderança do Brasileirão e conta com ajuda do Botafogo contra o Palmeiras
Rubro-Negro enfrenta o Remo neste domingo e precisa vencer
O Flamengo chega para o confronto com o Remo, neste domingo (6), em alta após conquistar vitórias importantes contra Botafogo e Mirassol. Na disputa pelo título do Brasileirão, o Rubro-Negro fez o dever de casa na última quarta-feira e venceu o jogo atrasado da quarta rodada contra o time paulista. Agora, tem a chance de assumir a liderança da competição.
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Atualmente, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, com 52 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 51. Portanto, para terminar a rodada na ponta, o time de Leonardo Jardim precisa fazer sua parte contra o Remo e contar com um tropeço do rival paulista.
Flamengo precisa vencer e torcer pelo Botafogo
O cenário mais simples para o Flamengo assumir a liderança é uma vitória sobre o Remo e um empate do Palmeiras contra o Botafogo. Com esses resultados, o Rubro-Negro chegaria aos 54 pontos, enquanto o Palmeiras iria a 53.
Por outro lado, se empatar com o Remo e o Palmeiras perder para o Botafogo, as duas equipes chegariam aos 52 pontos. Nesse caso, será necessário recorrer aos critérios de desempate do Brasileirão.
|Remo x Flamengo
|Botafogo x Palmeiras
|Resultado
Flamengo vence
Palmeiras empata
Flamengo vai a 54, Palmeiras a 53 → LÍDER
Flamengo vence
Palmeiras perde
Flamengo vai a 54, Palmeiras fica com 52 → LÍDER
Flamengo empata
Palmeiras perde
Ambos ficam com 52 → Flamengo líder pelo saldo
O que diz o regulamento
Nesse cenário, Flamengo e Palmeiras terminariam a rodada com 52 pontos. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias.
Atualmente, os dois clubes têm 15 triunfos cada. Assim, o próximo critério seria o saldo de gols. Neste momento, o Rubro-Negro leva vantagem: são 29 gols de saldo, cinco a mais que o Palmeiras.
|Pos.
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
1º
Palmeiras
52
25
15
7
3
45
21
+24
2º
Flamengo
51
25
15
6
4
50
21
+29
Dessa forma, caso os dois resultados aconteçam e os demais números permaneçam iguais, o Rubro-Negro assumiria a liderança pelo saldo de gols.
A ordem dos critérios de desempate do Brasileirão é:
- Maior número de vitórias;
- Melhor saldo de gols;
- Maior número de gols marcados;
- Confronto direto;
- Menor número de cartões vermelhos;
- Menor número de cartões amarelos;
- Sorteio.
Flamengo ainda encara o Palmeiras
Apesar da possibilidade de assumir a liderança já neste domingo, a disputa pelo título ainda terá um confronto direto decisivo.
Flamengo e Palmeiras se enfrentarão novamente pelo Brasileirão no dia 22 de novembro, em São Paulo, após a vitória alviverde no Rio. Até lá, porém, o Rubro-Negro precisa seguir fazendo sua parte e, neste fim de semana, terá que dar uma "torcidinha" para o Botafogo diante do líder da competição.
Para não depender dos critérios de desempate, a missão é clara: vencer o Remo. Se o Palmeiras também tropeçar, o Flamengo poderá terminar a rodada na liderança do Brasileiro.
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