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Flamengo mira liderança do Brasileirão e conta com ajuda do Botafogo contra o Palmeiras

Rubro-Negro enfrenta o Remo neste domingo e precisa vencer

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 07:00
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O Flamengo chega para o confronto com o Remo, neste domingo (6), em alta após conquistar vitórias importantes contra Botafogo e Mirassol. Na disputa pelo título do Brasileirão, o Rubro-Negro fez o dever de casa na última quarta-feira e venceu o jogo atrasado da quarta rodada contra o time paulista. Agora, tem a chance de assumir a liderança da competição.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a primeira colocação, com 52 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 51. Portanto, para terminar a rodada na ponta, o time de Leonardo Jardim precisa fazer sua parte contra o Remo e contar com um tropeço do rival paulista.

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Flamengo precisa vencer e torcer pelo Botafogo

O cenário mais simples para o Flamengo assumir a liderança é uma vitória sobre o Remo e um empate do Palmeiras contra o Botafogo. Com esses resultados, o Rubro-Negro chegaria aos 54 pontos, enquanto o Palmeiras iria a 53.

Por outro lado, se empatar com o Remo e o Palmeiras perder para o Botafogo, as duas equipes chegariam aos 52 pontos. Nesse caso, será necessário recorrer aos critérios de desempate do Brasileirão.

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Remo x FlamengoBotafogo x PalmeirasResultado

Flamengo vence

Palmeiras empata

Flamengo vai a 54, Palmeiras a 53 → LÍDER

Flamengo vence

Palmeiras perde

Flamengo vai a 54, Palmeiras fica com 52 → LÍDER

Flamengo empata

Palmeiras perde

Ambos ficam com 52 → Flamengo líder pelo saldo

O que diz o regulamento

Nesse cenário, Flamengo e Palmeiras terminariam a rodada com 52 pontos. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias.

Atualmente, os dois clubes têm 15 triunfos cada. Assim, o próximo critério seria o saldo de gols. Neste momento, o Rubro-Negro leva vantagem: são 29 gols de saldo, cinco a mais que o Palmeiras.

Pos.TimePJVEDGPGCSG

Palmeiras

52

25

15

7

3

45

21

+24

Flamengo

51

25

15

6

4

50

21

+29

Dessa forma, caso os dois resultados aconteçam e os demais números permaneçam iguais, o Rubro-Negro assumiria a liderança pelo saldo de gols.

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A ordem dos critérios de desempate do Brasileirão é:

    1.
  1. Maior número de vitórias;
    2. 2.
  2. Melhor saldo de gols;
    3. 3.
  3. Maior número de gols marcados;
    4. 4.
  4. Confronto direto;
    5. 5.
  5. Menor número de cartões vermelhos;
    6. 6.
  6. Menor número de cartões amarelos;
    7. 7.
  7. Sorteio.

Flamengo ainda encara o Palmeiras

Apesar da possibilidade de assumir a liderança já neste domingo, a disputa pelo título ainda terá um confronto direto decisivo.

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão novamente pelo Brasileirão no dia 22 de novembro, em São Paulo, após a vitória alviverde no Rio. Até lá, porém, o Rubro-Negro precisa seguir fazendo sua parte e, neste fim de semana, terá que dar uma "torcidinha" para o Botafogo diante do líder da competição.

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão
Flamengo x Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

Para não depender dos critérios de desempate, a missão é clara: vencer o Remo. Se o Palmeiras também tropeçar, o Flamengo poderá terminar a rodada na liderança do Brasileiro.

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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