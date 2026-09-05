Ex-Flamengo, Carlinhos faz fila, dribla dois e marca golaço pelo Athletic na Série B; veja vídeo
O atacante recebeu a bola no meio-campo, driblou dois marcadores e marcou um belo gol por cobertura na goleada do Athletic
O Athletic teve uma noite de gala nesta sexta-feira (4), pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. Jogando na Arena Sicredi, em São João del-Rei, o time mineiro goleou o Vila Nova por 5 a 0 e contou com um momento de brilho do atacante Carlinhos, que marcou um golaço, um dos mais bonitos da partida (veja abaixo).
Comandado por Alex, ex-meia e ídolo do Cruzeiro, o Athletic dominou o confronto e construiu uma vitória importante na luta para se afastar da parte de baixo da tabela.
O gol de Carlinhos saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. O centroavante recuperou a posse ainda no meio-campo, acelerou em direção à área, passou por dois marcadores e, diante da saída do goleiro Helton Leite, tocou por cobertura para balançar as redes.
O lance teve ainda um detalhe curioso: Helton Leite é filho de João Leite, um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG.
Foi o segundo gol de Carlinhos pelo Athletic em seis jogos desde a chegada ao clube. O atacante está emprestado pelo Flamengo e tenta reencontrar em Minas Gerais o desempenho que o colocou em evidência no futebol brasileiro.
Carlinhos busca retomada na carreira
Aos 29 anos e com 1,96 m, Carlinhos começou a trajetória nas categorias de base do Corinthians. Depois de se profissionalizar, em 2017, passou por diferentes clubes do interior paulista e do Sul do país.
O momento de maior destaque veio no Nova Iguaçu, durante o Campeonato Carioca de 2024. Naquela campanha, o atacante marcou nove gols em 14 partidas e chamou a atenção do Flamengo.
Contratado pelo clube carioca, Carlinhos teve dificuldades para conquistar espaço. Foram cinco gols em 20 partidas pelo Rubro-Negro. Na sequência, o jogador foi cedido por empréstimo a Vitória e Remo antes de chegar ao Athletic, em julho deste ano.
Agora, o atacante tenta recuperar a confiança e ganhar protagonismo na equipe mineira.
Atacante chegou para ocupar espaço deixado por Ronaldo Tavares
A contratação de Carlinhos também está relacionada a uma baixa importante no elenco do Athletic.
O português Ronaldo Tavares, principal referência ofensiva da equipe antes da lesão, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no fim de abril. A previsão é que o atacante volte a atuar somente em 2027.
Desde que chegou ao clube, em junho de 2025, vindo do Estrela Amadora, Ronaldo acumulou 21 gols em 43 partidas e se tornou uma das principais peças do Athletic.
Com a ausência do artilheiro, Carlinhos ganhou a missão de ajudar a manter a força ofensiva da equipe.
Athletic sobe na classificação
A goleada levou o Athletic aos 37 pontos e colocou a equipe na 11ª posição da Série B. O time mineiro está quatro pontos atrás do Fortaleza, que ocupa atualmente o sexto lugar.
O próximo compromisso será fora de casa. Na terça-feira (8), às 20h30 (de Brasília), o Athletic visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 27ª rodada da competição.
Em 2026, a Série B terá um formato diferente para o acesso à elite. Apenas campeão e vice garantirão promoção direta para a Série A de 2027. As outras duas vagas serão definidas em playoffs envolvendo as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação.
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