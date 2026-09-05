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Lesão de Evertton Araújo gera impacto no Flamengo em período decisivo da temporada

Volante ficará fora por um "período razoável", e Jardim perde opção com características semelhantes às de Pulgar

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 10:05
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O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Evertton Araújo nos próximos jogos. O volante, que deixou a partida com dores no adutor da coxa esquerda, foi diagnosticado com uma lesão na região e ficará fora por um "período razoável", como classificou o Flamengo. A notícia preocupa, principalmente pelas características do atleta e pelo momento da temporada.

O Flamengo optou por não estipular um prazo para o retorno de Evertton Araújo aos jogos, mas sabe que ele ficará fora dos próximos compromissos.

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Evertton Araújo é o reserva imediato de Pulgar no Flamengo

Uma das principais revelações do Flamengo nos últimos anos, Evertton Araújo é o reserva imediato de Erick Pulgar no time carioca. No elenco de Leonardo Jardim, ele é o jogador que mais se aproxima das características do chileno, principalmente pela intensidade e pelo forte poder de marcação.

Evertton Araújo Flamengo Grêmio
Evertton Araújo em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Vale destacar que, no mesmo jogo em que Evertton sentiu a coxa, Pulgar foi substituído justamente pelo Garoto do Ninho, por conta de uma pancada. O chileno não preocupa, mas o cenário liga um alerta para a falta de opções com essas características.

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Além de Pulgar e Evertton Araújo, o Flamengo ainda conta com Jorginho, Paquetá e até mesmo Saúl, mas nenhum deles possui essas características. Há ainda De la Cruz, que deve retornar contra o Remo, neste domingo, mas não vem tendo sequência de jogos.

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