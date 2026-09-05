Após a partida entre Fluminense e Vasco na noite deste sábado (5), pelo Campeonato Brasileiro, o especialista de arbitragem PC Oliveira apontou um erro do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. De acordo com o ex-árbitro, Adson deveria ter sido expulso por falta em Kevin Serna na reta final da partida, além da marcação de penalidade máxima a favor da equipe tricolor.

➡️Veja o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco no Brasileirão

No lance, o atacante do Fluminense saiu cara a cara com Léo Jardim e, antes de finalizar, foi desequilibrado pelo atleta cruz-maltino. Em campo, a arbitragem mandou o jogo seguir.

continua após a publicidade

— De acordo com PC, o Adson não disputa a bola, toca Kevin Serna por baixo. Por isso, na opinião de Paulo César de Oliveira, toque na perna de Kevin Serna seria pênalti e cartão vermelho para Adson — disse Luiz Carlos Jr., informando a opinião do especialista.

Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?

Vasco controla o primeiro tempo

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

continua após a publicidade

➡️Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Fluminense se recupera e abre o placar

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.