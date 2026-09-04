Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pulgar não tem lesão constatada e não preocupa, mas Flamengo terá desfalques

Se por um lado o chileno não preocupa, por outro Evertton Araújo ficará fora dos próximos jogos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Erick Pulgar em ação pelo Flamengo
Erick Pulgar em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Mirassol, na última quarta-feira (2), preocupou os torcedores por conta de Erick Pulgar e Evertton Araújo, volantes que deixaram o campo por questões médicas. Por um lado, o chileno não preocupa, diferentemente do Garoto do Ninho.

Pulgar não preocupa o Flamengo

Erick Pulgar levou uma pancada durante a partida e passou por um exame de imagem. O resultado apontou apenas um hematoma. Por precaução, o volante foi poupado do treino desta sexta-feira, mas não apresenta nenhuma lesão preocupante ou condição que o incapacite.

continua após a publicidade

➡️Joaquín Freitas comenta decisão de jogar no Flamengo: 'Muito difícil'

O chileno será reavaliado neste sábado e viaja com a delegação para enfrentar o Remo, em Belém.

Evertton Araújo tem lesão no adutor

Já Evertton Araújo teve uma lesão no adutor e ficará fora por um período considerado razoável. O volante deixou o jogo contra o Mirassol após sentir o problema e será desfalque do Flamengo.

Vitão e De La Cruz treinam com o grupo

Vitão e De La Cruz, desfalques nas últimas partidas, já voltaram a treinar com o grupo. Nesta sexta-feira, os dois participaram parcialmente da atividade e também viajam para Belém.

continua após a publicidade

➡️Anthony Valencia comenta lesões antes do Flamengo: 'Me sinto ótimo'

Alex Sandro segue trabalho individual

Alex Sandro, por sua vez, realiza um trabalho individual com a preparação física e cumpre etapas de recuperação. O lateral sentiu uma dor forte na panturrilha e ainda apresenta um pouco de incômodo no local.

Alex Sandro cobra lateral pelo Flamengo
Alex Sandro cobra lateral em jogo entre Flamengo e Remo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Flamengo terá viagem casada para Quito

A delegação do Flamengo não retorna ao Rio após a partida contra o Remo, no domingo. Os rubro-negros embarcarão, no dia seguinte, para Quito, cidade da partida contra o Independiente del Valle, pela Libertadores. As equipes se enfrentam na quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gonzalo Plata está de saída do Flamengo

Flamengo

Caso Plata: entenda o que alegou clube russo e veja explicação do Flamengo

Há 1 hora
Anthony Valencia segura camisa do Flamengo

Flamengo

Anthony Valencia comenta lesões antes do Flamengo: 'Me sinto ótimo'

Há 1 hora
Plata comemorando com a camisa do Flamengo

Flamengo

Gonzalo Plata retorna ao Rio nesta sexta após reprovação em exames na Rússia

Há 2 horas
Joaquín Freitas segura camisa do Flamengo com José Boto

Flamengo

Joaquín Freitas comenta decisão de jogar no Flamengo: 'Muito difícil'

Há 2 horas
Valencia e Freitas, reforços do Flamengo, no Maracanã

Flamengo

AO VIVO: acompanhe as apresentações de Anthony Valencia e Joaquín Freitas no Flamengo

Há 2 horas
Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Há 3 horas
Mais LANCE!
Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Benja detona Gabigol após fala sobre Flamengo: 'Arrogante'

Zinho durante o programa 'Equipe F'

Zinho critica atitude de titular do Flamengo: 'Desnecessário'

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Tironi no Lance!: tensão no Palmeiras, leveza no Flamengo

Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Monaco à la Flamengo? Filipe Luís terá teste de identidade contra o PSG

Arrascaeta usando óculos de regulação circadiana com a camisa do Flamengo

Lance! tem acesso aos óculos que viralizaram com Arrascaeta em jogo do Flamengo

Taça da Libertadores

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Deuses ancestrais e o 'Urubu de Lima': a história por trás do novo Manto do Flamengo

Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu

Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país

Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Rodinei com a camisa do Santos

Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'

Jogadores do Flamengo contra o Mirassol

Análise: Flamengo faz dever de casa, encosta no Palmeiras e esquenta briga no Brasileirão

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol

Carrascal afasta desconfiança, muda comportamento e se torna fundamental no Flamengo