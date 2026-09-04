A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Mirassol, na última quarta-feira (2), preocupou os torcedores por conta de Erick Pulgar e Evertton Araújo, volantes que deixaram o campo por questões médicas. Por um lado, o chileno não preocupa, diferentemente do Garoto do Ninho.

Pulgar não preocupa o Flamengo

Erick Pulgar levou uma pancada durante a partida e passou por um exame de imagem. O resultado apontou apenas um hematoma. Por precaução, o volante foi poupado do treino desta sexta-feira, mas não apresenta nenhuma lesão preocupante ou condição que o incapacite.

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O chileno será reavaliado neste sábado e viaja com a delegação para enfrentar o Remo, em Belém.

Evertton Araújo tem lesão no adutor

Já Evertton Araújo teve uma lesão no adutor e ficará fora por um período considerado razoável. O volante deixou o jogo contra o Mirassol após sentir o problema e será desfalque do Flamengo.

Vitão e De La Cruz treinam com o grupo

Vitão e De La Cruz, desfalques nas últimas partidas, já voltaram a treinar com o grupo. Nesta sexta-feira, os dois participaram parcialmente da atividade e também viajam para Belém.

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Alex Sandro segue trabalho individual

Alex Sandro, por sua vez, realiza um trabalho individual com a preparação física e cumpre etapas de recuperação. O lateral sentiu uma dor forte na panturrilha e ainda apresenta um pouco de incômodo no local.

Alex Sandro cobra lateral em jogo entre Flamengo e Remo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Flamengo terá viagem casada para Quito

A delegação do Flamengo não retorna ao Rio após a partida contra o Remo, no domingo. Os rubro-negros embarcarão, no dia seguinte, para Quito, cidade da partida contra o Independiente del Valle, pela Libertadores. As equipes se enfrentam na quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final.

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