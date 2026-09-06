O Flamengo entrou para o Guinness World Records com o Manto da Nação. O projeto, que convidou torcedores de diferentes partes do mundo a criarem e escolherem uma nova camisa do clube, ultrapassou a marca de 100 mil votos e foi reconhecido como o concurso de desenho de camisa esportiva com o maior número de votos do público no mundo.

➡️Deuses ancestrais e o 'Urubu de Lima': a história por trás do novo Manto do Flamengo

A marca de 100 mil votos havia sido estabelecida como meta para que a iniciativa alcançasse o recorde. Ao superar o número, o projeto consolidou a participação da torcida rubro-negra, que enviou mais de 8 mil desenhos e registrou votos de torcedores de mais de 120 países.

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O reconhecimento oficial aconteceu na quinta-feira (3), na Gávea, sede do Flamengo. O ídolo Zico, representante do clube, recebeu a placa do Guinness World Records das mãos de uma juíza da organização, em cerimônia que celebrou a conquista internacional do projeto.

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Urubu de Lima é escolhida pela torcida

O recorde foi alcançado poucos dias após o lançamento da Urubu de Lima, camisa escolhida pela torcida como vencedora do Manto da Nação. ➡️Veja detalhes da peça!

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O conceito da peça é inspirado nos geoglifos de Nazca, no Peru, e estabelece uma conexão entre Lima e dois momentos marcantes da história recente do Flamengo: as conquistas da Libertadores de 2019 e 2025.

A camisa está disponível em duas versões e também vem registrando forte procura entre os torcedores. Segundo o clube, mais de 50 mil unidades já foram vendidas poucos dias após o lançamento, com pedidos realizados por torcedores de diferentes regiões do Brasil. O produto está nas últimas unidades disponíveis.

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Resultado da votação

1 . Urubu de Lima, Marcelo Gluz- 16.437 votos 2 . Noite Eterna de Lima, Alison Douglas- 14.574 votos 3 . Pluma, Vitor Ferrara- 13.983 votos 4 . Urubu Rei, Bruno Gondim- 11.509 votos 5 . Traços de uma Nação, Stephany Dalzisa- 10.554 votos 6 . É Urubu, Antonio Rodrigues- 9.412 votos 7 . Prestígio Urbano, Adam Costa- 7.376 votos 8 . Manto Real, Marcos Junior- 6.924 votos 9 . Respeita o Rei, Daniel Barbosa- 6.140 votos 10 . Uma Força da Natureza, Luiz Gomes- 4.294 votos

Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

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