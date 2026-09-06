Flamengo entra para Guinness Book com o projeto 'Manto da Nação'
Projeto se torna o concurso de desenho de camisa esportiva com maior participação popular no mundo
O Flamengo entrou para o Guinness World Records com o Manto da Nação. O projeto, que convidou torcedores de diferentes partes do mundo a criarem e escolherem uma nova camisa do clube, ultrapassou a marca de 100 mil votos e foi reconhecido como o concurso de desenho de camisa esportiva com o maior número de votos do público no mundo.
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➡️Deuses ancestrais e o 'Urubu de Lima': a história por trás do novo Manto do Flamengo
A marca de 100 mil votos havia sido estabelecida como meta para que a iniciativa alcançasse o recorde. Ao superar o número, o projeto consolidou a participação da torcida rubro-negra, que enviou mais de 8 mil desenhos e registrou votos de torcedores de mais de 120 países.
O reconhecimento oficial aconteceu na quinta-feira (3), na Gávea, sede do Flamengo. O ídolo Zico, representante do clube, recebeu a placa do Guinness World Records das mãos de uma juíza da organização, em cerimônia que celebrou a conquista internacional do projeto.
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Urubu de Lima é escolhida pela torcida
O recorde foi alcançado poucos dias após o lançamento da Urubu de Lima, camisa escolhida pela torcida como vencedora do Manto da Nação. ➡️Veja detalhes da peça!
O conceito da peça é inspirado nos geoglifos de Nazca, no Peru, e estabelece uma conexão entre Lima e dois momentos marcantes da história recente do Flamengo: as conquistas da Libertadores de 2019 e 2025.
A camisa está disponível em duas versões e também vem registrando forte procura entre os torcedores. Segundo o clube, mais de 50 mil unidades já foram vendidas poucos dias após o lançamento, com pedidos realizados por torcedores de diferentes regiões do Brasil. O produto está nas últimas unidades disponíveis.
Resultado da votação
- Urubu de Lima, Marcelo Gluz- 16.437 votos
- Noite Eterna de Lima, Alison Douglas- 14.574 votos
- Pluma, Vitor Ferrara- 13.983 votos
- Urubu Rei, Bruno Gondim- 11.509 votos
- Traços de uma Nação, Stephany Dalzisa- 10.554 votos
- É Urubu, Antonio Rodrigues- 9.412 votos
- Prestígio Urbano, Adam Costa- 7.376 votos
- Manto Real, Marcos Junior- 6.924 votos
- Respeita o Rei, Daniel Barbosa- 6.140 votos
- Uma Força da Natureza, Luiz Gomes- 4.294 votos
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