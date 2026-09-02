O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (2) e encostou no líder Palmeiras no Brasileirão. No Maracanã, em partida atrasada da quarta rodada do torneio, Carrascal e Lucas Paquetá garantiram a vitória do Rubro-Negro. Com o resultado, o time de Leonardo Jardim fica a apenas um ponto da equipe paulista.

Na classificação, o Flamengo chegou aos 51 pontos, contra 52 do Palmeiras. Já o Mirassol, com a derrota, segue com os mesmos 25 pontos com os quais chegou ao Rio de Janeiro, na porta da zona de rebaixamento, na 16ª posição.

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Primeiro tempo: Flamengo encaminha vitória com gols de Carrascal e Paquetá

O Flamengo começou a partida imprimindo muita intensidade e chegou ao primeiro gol aos 14 minutos, com Carrascal. Em uma jogada de contra-ataque, o chileno Erick Pulgar fez um grande lançamento, fatiando a bola, para Samuel Lino, que tocou para Pedro. O atacante encontrou Carrascal, que finalizou para abrir o placar. Aos 43', Lucas Paquetá, de cabeça, marcou o segundo do Rubro-Negro.

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Um primeiro tempo sem sustos para o time de Leonardo Jardim, que, assim como nos últimos jogos, vem levando a melhor nas etapas iniciais das partidas.

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Segundo tempo: Flamengo administra placar no Maracanã

O Flamengo voltou para a segunda etapa buscando manter o mesmo ritmo da etapa inicial. O Mirassol até tentou dar uma resposta, mas não conseguiu colocar intensidade. Assim, o Rubro-Negro administrou a partida, ficando com o controle da bola e com os três pontos.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Lance Capital fica por conta da fatiada de Erick Pulgar que, além de esbanjar muita classe com a bola nos pés, serviu Samuel Lino, que deu andamento ao gol de Carrascal.

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Deu aula 🏅

Carrascal foi o grande nome da vitória rubro-negra. Além do gol, deu assistência para Pedro. Baita atuação do colombiano.

Ficou abaixo 📉

Mais uma vez, Pedro deixou a desejar. O camisa 9, do sistema ofensivo do Flamengo, é um dos únicos que não vive uma boa fase. Passou em branco no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 2🆚0 Mirassol

🏆 Brasileirão – 4ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Carrascal, 14'/1°T (1-0), Paquetá, 43'/1°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: João Victor, Rafael Guanaes e Denilson (MIR)

🟥 Cartão Vermelho:

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⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo/Arrascaeta), Jorginho e Paquetá; Carrascal (Saúl), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).

🟡🟢 Mirassol (Foto: Rafael Guanaes)

Walter (Muralha); Igor Formiga (Elias), Gabriel, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Cazonatti (Chico Kim), Fernandinho e Eduardo (Shaylon); André Luís (Bruno Santos).

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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