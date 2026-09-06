Gonzalo Plata se manifestou pela primeira vez neste domingo (6) sobre a situação envolvendo seu futuro no Flamengo. Após dias de indefinição e a tentativa frustrada de transferência para o Dínamo de Moscou, o atacante publicou um comunicado nas redes sociais e afirmou que está novamente focado no clube carioca.

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A negociação com o time russo foi cancelada depois de Plata ser reprovado nos exames médicos. O jogador permaneceu em Dubai enquanto aguardava novas possibilidades no mercado, em meio a um ruído com a diretoria do Flamengo.

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No comunicado, Plata reconheceu que houve uma possibilidade concreta de continuar a carreira em outra equipe. Segundo o equatoriano, o processo foi conduzido com profissionalismo e respeito entre as partes, mas as circunstâncias impediram a conclusão da transferência.

— Finalmente, as circunstâncias não permitiram que essa possibilidade se concretizasse. São situações que podem ocorrer no futebol e que devem ser administradas com maturidade, tranquilidade e responsabilidade.

Confira o comunicado completo:

"Quero tirar alguns minutos para me dirigir à instituição, à torcida do Flamengo e a todas as pessoas que estiveram acompanhando minha situação nos últimos dias.

Como é de conhecimento público, existiu uma possibilidade real de continuar minha carreira em outro clube. Foi um processo que enfrentei com total profissionalismo, mantendo sempre o respeito por todas as partes envolvidas.

Finalmente, as circunstâncias não permitiram que essa possibilidade se concretizasse. São situações que podem acontecer no futebol e que devem ser tratadas com maturidade, tranquilidade e responsabilidade.

Hoje o meu presente está novamente no Flamengo. Estou focado, preparado e comprometido 100% com a instituição, com meus companheiros e com os objetivos que temos pela frente.

O Flamengo é um clube enorme, com uma grande torcida que sempre levo no coração, e sou consciente da responsabilidade que significa vestir esta camisa. Por isso, minha prioridade agora é trabalhar, competir e ajudar a equipe para voltar a fazer história e alcançar coisas importantes.

Agradeço as mensagens de apoio e a preocupação recebida. Meu respeito e compromisso pelo Flamengo e pela Nação permanecem intactos.

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Seguimos juntos. Gonzalo Plata."

Plata publica comunicado nas redes sociais

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Plata reforça compromisso com o Flamengo

Com a transferência para o Dínamo de Moscou descartada, Plata afirmou que seu foco está novamente no Flamengo. O atacante destacou o compromisso com o clube, os companheiros e os objetivos da temporada.

— Hoje, meu presente está novamente no Flamengo. Estou focado, preparado e comprometido 100% com a instituição, com meus companheiros e com os objetivos que temos pela frente.

Plata continou em Dubai para procurar outras oportunidades, mas as opções no mercado, entretanto, ficaram mais restritas com o fechamento de diversas janelas de transferências. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita ainda tinham períodos abertos, enquanto Rússia, Portugal e Grécia também apareciam entre os mercados com possibilidade de receber o jogador.

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Retorno ao Flamengo teve ruído nos bastidores

A volta de Plata ao Rio de Janeiro também gerou um desconforto entre o jogador e o clube. Inicialmente, o diretor de futebol José Boto havia informado que o atacante chegaria ao Rio na sexta-feira (4), mas o empresário do atleta posteriormente comunicou que o retorno aconteceria apenas neste domingo (06)

O Flamengo considerou que o atraso era de responsabilidade do jogador e de seus representantes, já que a programação havia sido divulgada previamente pelo dirigente. A situação também afetou a programação esportiva do atacante.

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Caso tivesse retornado na sexta-feira, Plata poderia ter acompanhado a delegação rubro-negra para Belém, embora não estivesse à disposição para o confronto com o Remo. Na sequência, o Flamengo viaja ao Equador para enfrentar o Independiente del Valle pela Libertadores.

Agora, o equatoriano terá que se reapresentar ao Flamengo e aguardar a definição sobre sua reintegração ao elenco. Apesar dos episódios recentes, a mensagem publicada neste domingo indica que o jogador pretende seguir comprometido com o clube.

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— Meu respeito e compromisso por Flamengo e pela Nação se mantém intacto.

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