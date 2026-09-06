Plata se pronuncia pela primeira vez após polêmica: 'Meu presente é o Flamengo'
Atacante equatoriano se manifesta após negociação frustrada com o Dínamo de Moscou
Gonzalo Plata se manifestou pela primeira vez neste domingo (6) sobre a situação envolvendo seu futuro no Flamengo. Após dias de indefinição e a tentativa frustrada de transferência para o Dínamo de Moscou, o atacante publicou um comunicado nas redes sociais e afirmou que está novamente focado no clube carioca.
➡️Bastidores: após ruído com Flamengo, Plata publica foto em Dubai e tem futuro indefinido
A negociação com o time russo foi cancelada depois de Plata ser reprovado nos exames médicos. O jogador permaneceu em Dubai enquanto aguardava novas possibilidades no mercado, em meio a um ruído com a diretoria do Flamengo.
No comunicado, Plata reconheceu que houve uma possibilidade concreta de continuar a carreira em outra equipe. Segundo o equatoriano, o processo foi conduzido com profissionalismo e respeito entre as partes, mas as circunstâncias impediram a conclusão da transferência.
— Finalmente, as circunstâncias não permitiram que essa possibilidade se concretizasse. São situações que podem ocorrer no futebol e que devem ser administradas com maturidade, tranquilidade e responsabilidade.
Confira o comunicado completo:
"Quero tirar alguns minutos para me dirigir à instituição, à torcida do Flamengo e a todas as pessoas que estiveram acompanhando minha situação nos últimos dias.
Como é de conhecimento público, existiu uma possibilidade real de continuar minha carreira em outro clube. Foi um processo que enfrentei com total profissionalismo, mantendo sempre o respeito por todas as partes envolvidas.
Finalmente, as circunstâncias não permitiram que essa possibilidade se concretizasse. São situações que podem acontecer no futebol e que devem ser tratadas com maturidade, tranquilidade e responsabilidade.
Hoje o meu presente está novamente no Flamengo. Estou focado, preparado e comprometido 100% com a instituição, com meus companheiros e com os objetivos que temos pela frente.
O Flamengo é um clube enorme, com uma grande torcida que sempre levo no coração, e sou consciente da responsabilidade que significa vestir esta camisa. Por isso, minha prioridade agora é trabalhar, competir e ajudar a equipe para voltar a fazer história e alcançar coisas importantes.
Agradeço as mensagens de apoio e a preocupação recebida. Meu respeito e compromisso pelo Flamengo e pela Nação permanecem intactos.
Seguimos juntos. Gonzalo Plata."
➡️ Caso Plata: entenda o que alegou clube russo e veja explicação do Flamengo
Plata reforça compromisso com o Flamengo
Com a transferência para o Dínamo de Moscou descartada, Plata afirmou que seu foco está novamente no Flamengo. O atacante destacou o compromisso com o clube, os companheiros e os objetivos da temporada.
— Hoje, meu presente está novamente no Flamengo. Estou focado, preparado e comprometido 100% com a instituição, com meus companheiros e com os objetivos que temos pela frente.
Plata continou em Dubai para procurar outras oportunidades, mas as opções no mercado, entretanto, ficaram mais restritas com o fechamento de diversas janelas de transferências. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita ainda tinham períodos abertos, enquanto Rússia, Portugal e Grécia também apareciam entre os mercados com possibilidade de receber o jogador.
Retorno ao Flamengo teve ruído nos bastidores
A volta de Plata ao Rio de Janeiro também gerou um desconforto entre o jogador e o clube. Inicialmente, o diretor de futebol José Boto havia informado que o atacante chegaria ao Rio na sexta-feira (4), mas o empresário do atleta posteriormente comunicou que o retorno aconteceria apenas neste domingo (06)
O Flamengo considerou que o atraso era de responsabilidade do jogador e de seus representantes, já que a programação havia sido divulgada previamente pelo dirigente. A situação também afetou a programação esportiva do atacante.
Caso tivesse retornado na sexta-feira, Plata poderia ter acompanhado a delegação rubro-negra para Belém, embora não estivesse à disposição para o confronto com o Remo. Na sequência, o Flamengo viaja ao Equador para enfrentar o Independiente del Valle pela Libertadores.
Agora, o equatoriano terá que se reapresentar ao Flamengo e aguardar a definição sobre sua reintegração ao elenco. Apesar dos episódios recentes, a mensagem publicada neste domingo indica que o jogador pretende seguir comprometido com o clube.
— Meu respeito e compromisso por Flamengo e pela Nação se mantém intacto.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Ex-Flamengo e Seleção, Leandro Damião é anunciado por novo time aos 37 anosHá 1 hora
Flamengo
Flamengo mira liderança do Brasileirão e conta com ajuda do Botafogo contra o PalmeirasHá 3 horas
Fora de Campo
Wallace Yan, ex-Flamengo, viraliza na estreia no Bragantino: 'Misericórdia'Há 14 horas
Onde Assistir
Remo x Flamengo: onde assistir, horário e escalações da partida pelo BrasileirãoHá 19 horas
Vasco
Vasco tem interesse em Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, por empréstimoHá 21 horas
Flamengo
Para reduzir impacto da altitude, Flamengo terá viagem casada para jogos em Belém e QuitoHá 22 horas
Mais LANCE!