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AO VIVO: acompanhe as apresentações de Anthony Valencia e Joaquín Freitas no Flamengo

Jogadores são apresentados nesta sexta-feira (4) no Ninho do Urubu

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 11:31
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Os atacantes Anthony Valencia e Joaquín Freitas são apresentados oficialmente no Flamengo nesta sexta-feira (4), no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Os jogadores são, até o momento, os únicos reforços do time carioca nesta janela de transferências. A "FlamengoTV" transmite as apresentações.

Valencia e Freitas já tiveram o primeiro contato com a torcida do Flamengo na última quarta-feira, na vitória por 2 a 0 diante do Mirassol. No Maracanã, a dupla esteve no gramado antes de a bola rolar e foi saudada pelos rubro-negros.

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Valencia e Freitas, reforços do Flamengo, no Maracanã
Valencia e Freitas, reforços do Flamengo, no Maracanã (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Leonardo Jardim comenta chegadas de Valencia e Freitas

Nessa semana, Jardim teve os primeiros contatos com Anthoni Valencia e Joaquín Freitas. O treinador do Flamengo falou sobre o perfil das contratações e projetou a utilização desses atletas no presente e no futuro.

— Quer o Valencia, quer o Freitas vieram para a posição do Wallace Yan e do Plata. Em relação à minha intervenção nas duas contratações, foi por meio do perfil. Eram posições que a gente precisava, quer na frente, quer no corredor do lado direito. Depois, as decisões se é um jogador jovem ou de 30, se é um jogador de 50 milhões ou 5 milhões, o clube é responsável por essa área e tem pessoas responsáveis. Pelo meu lado, ganhei dois jogadores jovens, que com certeza vão nos ajudar a médio e longo prazo. Acredito que esses jogadores vão entrar na equipe este ano e vão ter um futuro mais risonho, porque vão crescer. E ganhou um jogador que tinha perdido, que era o Plata, e vai ser mais uma solução. Para os jogos que temos a seguir, ter soluções é sempre importante — analisou Jardim, técnico do Flamengo.

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Confira as apresentações de Anthony Valencia e Joaquín Freitas no Flamengo

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