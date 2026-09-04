Retorno de Plata ao Flamengo sofre alteração; veja cronograma

A chegada de Gonzalo Plata ao Rio de Janeiro, anunciada por José Boto, diretor de futebol do Flamengo, para esta sexta-feira (4), foi alterada. O atacante equatoriano tem retorno previsto à capital fluminense no próximo domingo, dia da partida contra o Remo.

Na coletiva de imprensa dos reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas, o dirigente comunicou que Plata desembarcaria no Aeroporto do Galeão por volta das 16h (de Brasília) desta sexta-feira.

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A reportagem do Lance!, em contato com pessoas ligadas ao departamento de futebol do Flamengo, foi informada de que o estafe de Plata, posteriormente, avisou sobre a troca do voo do atacante.

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Plata em ação pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Atraso na chegada de Plata impacta logística do Flamengo

Com a chegada de Plata prevista inicialmente para esta sexta-feira, o jogador teria chances de embarcar para Belém neste sábado, junto com a delegação, no dia anterior ao jogo contra o Remo. Como, na próxima semana, o Flamengo encara o Independiente del Valle, em Quito, na quinta-feira, pela Libertadores, a delegação viajará na segunda-feira de Belém para a capital equatoriana.

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Ou seja, com a chegada de Plata prevista para domingo, o Flamengo estuda como fará a logística do atacante: se ele irá para Belém ou se reunirá com o elenco no Equador.

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