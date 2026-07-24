Almada cada vez mais perto: confira o mercado de transferências do Flamengo Rubro-Negro tem acordo com o meia argentino e trabalha para concluir a contratação

O Flamengo entrou na reta decisiva da janela de transferências com uma missão que exige equilíbrio da diretoria: negociar jogadores para atingir as metas financeiras previstas para a temporada sem abrir mão dos principais nomes do elenco. Ao mesmo tempo, o clube trabalha para reforçar o grupo comandado por Leonardo Jardim e tem em Thiago Almada a sua grande prioridade no mercado. O Lance! analisa o cenário.

Conversas por Thiago Almada

O argentino já tem um acordo para defender o Rubro-Negro e, agora, a diretoria concentra esforços para concluir a negociação com o Atlético de Madrid. A ideia do Flamengo é adquirir 100% dos direitos econômicos do meia, em uma operação que deve envolver uma proposta abaixo dos 28 milhões de euros (cerca de R$ 161,8 milhões na cotação atual).

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O empresário de Almada é esperado no Rio de Janeiro no fim desta semana para avançar nas conversas com o Flamengo. O jogador, que aprovou o projeto esportivo apresentado pelo clube, é tratado internamente como o grande reforço desta janela.

A eventual chegada do argentino também representa um esforço financeiro significativo. Depois de investir pesado na contratação de Lucas Paquetá no início do ano, o Flamengo trabalha para viabilizar a chegada de outro nome de peso. A diretoria entende que Almada pode ser uma peça capaz de elevar o nível técnico do elenco de Leonardo Jardim.

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Almada, alvo do Flamengo, comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

Além do meia, o Rubro-Negro ainda busca um atacante para disputar espaço com Pedro. O clube monitora algumas possibilidades no mercado, embora nem todos os nomes ventilados tenham negociações em andamento.

Flamengo precisa vender, mas não quer perder titulares

O cenário financeiro faz com que o Flamengo precise encontrar espaço para algumas negociações. A diretoria trabalha com a possibilidade de negociar jogadores, mas a ordem interna é clara: evitar a saída de atletas considerados fundamentais para o time titular.

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Entre os nomes que aparecem no radar de possíveis saídas estão Erick Pulgar, Léo Pereira, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Evertton Araújo. O contexto, porém, é diferente para cada jogador.

Evertton Araújo

No caso de Evertton Araújo, por exemplo, o Flamengo enxerga o volante como um dos principais ativos do elenco. Jovem e titular da equipe de Leonardo Jardim, o jogador desperta o interesse de clubes europeus, mas, até o momento, não recebeu uma proposta oficial.

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Evertton Araújo durante amistoso do Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Emerson Royal

Emerson Royal também foi alvo de uma investida recente. O Aston Villa apresentou uma proposta de aproximadamente R$ 53 milhões, mas o Flamengo recusou a oferta. O lateral-direito segue nos planos da comissão técnica.

Pulgar tem multa reduzida e desperta interesse

Um dos casos que mais chamam atenção é o de Erick Pulgar. O volante tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, mas sua multa rescisória caiu para US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,3 milhões) em julho. O valor facilita uma eventual investida de clubes interessados, principalmente do exterior.

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Recentemente, equipes da Arábia Saudita e dos Estados Unidos demonstraram interesse no chileno justamente por conta da redução da multa. Um possível interesse do Monaco também foi ventilado, mas o Lance! apurou que não houve proposta ou contato oficial do clube francês pelo jogador.

O discurso da diretoria, porém, é de tranquilidade. José Boto, diretor de futebol rubro-negro, afirmou que Pulgar está feliz no Flamengo e não pretende aceitar uma eventual proposta.

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— Depende do que é baixa para você. Depende se 5 ou 6 milhões de euros é pouco dinheiro para um jogador de 32 ou 33 anos. Depende muito da visão que você tem. Agora, estamos atentos a isso, já conversamos com o jogador, o jogador está contente aqui. Não tememos perdê-lo — disse o dirigente à ESPN.

Pulgar em ação no amistoso do Flamengo contra o Olimpia em Brasília (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O estafe do chileno, entretanto, apresentou uma versão diferente. Em entrevista ao ge, os representantes de Pulgar afirmaram que um clube da Arábia Saudita já chegou a um acordo com o jogador sobre salários e luvas. Segundo os empresários, outros clubes sauditas e equipes dos Estados Unidos também demonstraram interesse.

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A situação, portanto, pode evoluir caso algum interessado esteja disposto a pagar o valor previsto na multa rescisória.

Léo Pereira é peça-chave e não está à venda

Outro jogador que teve seu nome associado ao mercado internacional foi Léo Pereira. O zagueiro, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, foi ligado a uma possível transferência para o Monaco, atualmente comandado por Filipe Luís.

No entanto, o Lance! apurou que o clube francês não fez qualquer proposta pelo defensor. Internamente, o Flamengo trata a permanência do jogador com tranquilidade.

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O Besiktas, da Turquia, por outro lado, fez uma sondagem pelo zagueiro e buscou informações sobre as condições para contratá-lo. O nome de Léo Pereira agrada ao técnico Vicenzo Italiano.

Apesar do interesse, o Flamengo não trabalha atualmente com a possibilidade de perder o defensor. Titular absoluto e considerado um dos pilares da equipe de Leonardo Jardim, Léo Pereira tem contrato com o clube até dezembro de 2027.

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Léo Pereira durante treino na Seleção (Foto: Divulgação/CBF)

Jorginho e Carrascal também são ligados ao Monaco

Jorginho e Jorge Carrascal também tiveram seus nomes associados ao Monaco nos últimos dias. A informação apontava que Filipe Luís teria pedido a contratação da dupla, mas o Lance! apurou que não houve contato oficial do clube francês pelos jogadores.

Jorginho, inclusive, chegou a conversar com Filipe Luís. O volante, porém, negou a possibilidade de deixar o Flamengo.

Plata segue no radar do futebol europeu

Gonzalo Plata é outro jogador que costuma despertar interesse de clubes do exterior. Recentemente, o nome do equatoriano foi associado a uma equipe da Rússia, mas, até o momento, não houve proposta oficial pelo atacante.

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O gol marcado por Plata na Copa, diante da Alemanha, aumentou a visibilidade do jogador no cenário internacional. O Flamengo, porém, não recebeu uma oferta concreta pelo atleta.

E o ataque?

Depois de Almada, a prioridade do Flamengo é encontrar um atacante que possa disputar posição com Pedro. Um dos nomes que apareceu ligado ao clube foi o de David Romero, do Tigre, da Argentina. José Boto, no entanto, negou qualquer negociação pelo jogador.

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— Não existe isso (negociação). O jogador existe, ele joga lá no Tigre (ARG). Mas, pela parte do Flamengo, não tem qualquer tipo de negociação por David Romero — afirmou o dirigente.

Zé Lucas

Outro nome que entrou no radar foi Zé Lucas, do Sport. O Flamengo chegou a buscar a contratação do jovem volante, mas perdeu espaço na disputa para o Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, o clube mineiro avançou nas tratativas, apresentou uma proposta oficial e está próximo de concluir a negociação.

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A oferta do Cruzeiro gira em torno de 3,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 20,4 milhões), além de metas. O Flamengo, por sua vez, havia apresentado uma proposta de 2 milhões de euros por 20% dos direitos, com cláusulas que poderiam levar a operação a 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos.

Apesar do interesse dos clubes brasileiros, Zé Lucas também chama atenção do futebol europeu, com Brighton, Real Betis, dois clubes da França e uma equipe da Rússia entre os interessados.

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Fabinho é especulação

A possível saída de Pulgar fez torcedores do Flamengo resgatarem uma antiga declaração de Leonardo Jardim sobre Fabinho. O técnico trabalhou com o brasileiro no Monaco e teve participação na mudança de posição do jogador, que passou a atuar como volante.

— Tem um grande jogador, um brasileiro, que eu adoro: o Fabinho. Ele estava no Mônaco como lateral-direito, mas eu achava que ele era um jogador médio como lateral, não era muito bom. Falei com ele para jogar como volante. Ele disse: "Mas o treinador da seleção não me quer de volante, nem meu empresário…" — afirmou Jardim na época.

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Apesar da repercussão nas redes sociais, não há qualquer negociação entre Flamengo e Fabinho neste momento. O nome do brasileiro surgiu muito mais pela relação com Leonardo Jardim e pela possibilidade de uma eventual saída de Pulgar do que por uma movimentação concreta no mercado.

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