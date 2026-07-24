Análise: como o estilo de Thiago Almada pode fortalecer o Flamengo Meia tem características diferentes das de Arrascaeta e pode oferecer novas alternativas

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O Flamengo está cada vez mais próximo de Thiago Almada. Depois de avançar nas conversas e chegar a um acordo com o meia argentino, o Rubro-Negro agora discute detalhes da oferta ao Atlético de Madrid para tentar concluir a contratação. A possível chegada do jogador, porém, abre espaço para uma discussão que vai além da negociação: onde Almada jogaria no time de Leonardo Jardim e, principalmente, o que um meio-campista com suas características poderia acrescentar a uma equipe que já conta com Arrascaeta?

Almada pode chegar ao Flamengo para ocupar uma posição semelhante à de Arrascaeta, mas não necessariamente para ser o seu substituto. A diferença está no estilo de jogo. Enquanto o uruguaio se notabilizou pela capacidade de decidir partidas e acumular participações em gols, o argentino tem características mais associativas e de construção. É um meia que facilita o jogo dos companheiros, encontra espaços e pode elevar o nível técnico de quem joga ao seu redor.

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Aos 25 anos, Almada carrega também uma história que combina com o perfil do tradicional meia argentino. Nascido em Fuerte Apache, bairro de Buenos Aires que também revelou Carlos Tévez, o jogador construiu sua trajetória com características que remetem ao famoso "enganche", o camisa 10 argentino: criatividade, capacidade de associação, leitura de espaços e habilidade para encontrar soluções mesmo quando o campo parece apertado.

É justamente por isso que, em caso de acerto com o Flamengo, a discussão não deve ser apenas sobre quem Almada substituirá. A pergunta mais interessante é outra: o que o argentino pode acrescentar ao time de Leonardo Jardim?

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Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

Almada não é Arrascaeta — e esse pode ser justamente o ponto

Segundo Bernardo Pinho, repórter do Lance! que acompanhou de perto a passagem de Almada pelo Botafogo, o argentino não deve ser encarado como um sucessor direto de Arrascaeta, apesar de os dois poderem ocupar posições semelhantes no campo.

— Não vejo o Almada como um sucessor direto do Arrascaeta. São jogadores com características distintas, apesar de atuarem em posições semelhantes. O uruguaio, ídolo rubro-negro, é um segundo atacante, entrega pelo menos 20 participações em gol por temporada. O argentino é mais um articulador, facilita demais o jogo dos demais companheiros e vai elevar o nível dos que jogam ao seu redor, como fez no Botafogo. Não é à toa que Igor Jesus, Luiz Henrique e Savarino tiveram a melhor temporada da vida ao lado de Almada — analisou Bernardo.

A diferença ajuda a explicar o tipo de contratação que o Flamengo pode estar fazendo. Almada não precisa necessariamente ser o jogador responsável por assumir a produção ofensiva de Arrascaeta. Seu impacto pode estar justamente em outra área: na construção das jogadas e na capacidade de melhorar o funcionamento coletivo do ataque.

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Números da carreira reforçam versatilidade

Em 2023, pelo Atlanta United, Almada teve a temporada mais produtiva individualmente. Foram 35 partidas, todas como titular, com 13 gols e 16 assistências. O argentino participou diretamente de um gol a cada 107 minutos, registrou média de três passes decisivos por jogo e criou 26 grandes chances.

Ou seja, não se trata de um jogador que apenas participa da circulação da bola. Almada também consegue transformar sua capacidade de criação em números ofensivos.

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Almada é um meia ofensivo com capacidade para ocupar diferentes regiões do terço final. Pode atuar centralizado ou partir de uma das beiradas, especialmente pelo lado esquerdo, mas não é um ponta tradicional, preso à linha lateral.

Sua tendência é receber aberto e buscar o centro. É ali que consegue explorar uma de suas principais virtudes: a capacidade de ler o jogo rapidamente, identificar espaços e se aproximar dos companheiros.

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Almada é o tipo de jogador que, antes mesmo de receber a bola, procura mapear o que acontece ao redor. Quando domina, já tem uma ideia do próximo movimento. Pode acelerar com um passe vertical, encontrar um companheiro entre as linhas ou simplesmente tocar e se movimentar para receber novamente.

Jogo curto como uma das armas

O jogo curto é uma de suas armas. Almada gosta de tabelar, de participar da combinação e de aparecer novamente para receber. É um jogador que pode tocar a bola e, em poucos segundos, surgir dentro da área para dar continuidade à jogada.

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A capacidade de jogar em espaços reduzidos também é importante. O argentino conduz a bola muito próxima aos pés, o que facilita a mudança rápida de direção e o drible curto. Não precisa de muito espaço para escapar da marcação e consegue sustentar o contato físico dos adversários quando gira com a bola dominada.

Essa característica permite que ele resolva jogadas em regiões congestionadas e também desafogue o time quando a saída parece travada.

Almada é capaz de criar de diferentes maneiras

Almada pode participar da construção desde a defesa, aproximando-se dos volantes, ou receber em regiões mais avançadas, entre as linhas de marcação.

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Uma de suas principais características é a capacidade de encontrar o passe em profundidade. Ao perceber uma brecha, pode acelerar a jogada com uma bola que quebra o bloco defensivo e coloca um companheiro em condição de finalizar. É uma característica que se adequa perfeitamente ao perfil dos atacantes do Flamengo.

Um jogador como Pedro, por exemplo, pode oferecer uma referência para o jogo associativo, fazendo o pivô e aproximando os companheiros. Ao mesmo tempo, movimentos de ruptura de outros atacantes podem abrir para Almada a possibilidade de explorar sua capacidade de passe vertical.

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Nesse cenário, o argentino não seria apenas o responsável por receber a bola no último terço. Ele poderia ser o jogador encarregado de encontrar o caminho para que os outros chegassem até lá.

A bola parada também faz parte do repertório do meia. Almada pode assumir cobranças de faltas de média e curta distância e também de escanteios pelos dois lados do campo, oferecendo mais uma alternativa para Leonardo Jardim.

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Números mostram diferentes versões do jogador

A carreira de Almada também ajuda a entender que ele não é um jogador de produção ofensiva linear. Seus números variaram de acordo com o contexto e o clube, mas suas melhores temporadas mostram um atleta capaz de combinar criação e participação direta nos gols.

No Atlanta United, entre 2022 e 2024, foram 83 jogos, 26 gols e 24 assistências. A média de 2,8 passes decisivos por partida e as 40 grandes chances criadas no período ajudam a ilustrar seu perfil de articulador.

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Já em 2024, no Botafogo, quando conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão, foram três gols e duas assistências em 26 partidas. A produção individual foi menor, mas a passagem pelo futebol brasileiro é especialmente relevante para o Flamengo justamente por permitir observar como Almada pode funcionar em um contexto semelhante ao que encontrará no Rubro-Negro.

Almada comemora gol pelo Botafogo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

O argentino chegou ao Botafogo no segundo semestre e, pouco depois, seguiu para a Europa. Mesmo com uma passagem curta, deixou a impressão de um jogador capaz de dar mais qualidade ao jogo dos companheiros.

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Última temporada de Almada

A temporada mais recente, por outro lado, foi menos produtiva. No Atlético de Madrid, Almada disputou 40 partidas, mas começou apenas 18 como titular. Foram quatro gols e duas assistências, em 1.705 minutos, número que o colocou apenas como o 17º jogador mais utilizado do elenco.

A queda de produção também aparece nos indicadores individuais. Em 2023, pelo Atlanta United, Almada registrou três dribles certos por jogo e 3,4 finalizações. Em 2026, os números caíram para 0,6 drible certo e 0,7 finalização por partida.

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O recorte, portanto, mostra que a passagem pelo Atlético de Madrid não representa necessariamente o teto do jogador. Pelo contrário: os números de temporadas anteriores ajudam a dimensionar um atleta que já foi muito mais participativo ofensivamente e que pode encontrar, em um novo contexto, condições para recuperar esse nível de influência.

Thiago Almada em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Almada x Samuel Lino: uma disputa de características

Se a ideia for projetar o Flamengo de Leonardo Jardim, a concorrência mais natural para Almada pode estar justamente com Samuel Lino.

Ao longo da intertemporada, Lino mostrou uma evolução importante em seu comportamento dentro de campo: deixou de ser apenas um ponta aberto e passou a participar mais da criação, aproximando-se dos companheiros e assumindo também o papel de garçom. Ainda assim, Almada e Lino oferecem características diferentes.

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— Almada é o famoso 'enganche' argentino. Jogando como meia aberto pela esquerda, vai elevar a qualidade técnica da equipe, mas não tem o um contra um do Lino — avaliou Bernardo Pinho, do Lance!.

A observação ajuda a explicar o dilema que Jardim teria em mãos. Lino oferece mais velocidade, explosão e capacidade de desequilibrar individualmente. É um jogador que pode atacar o espaço e vencer o marcador no um contra um. Almada, por outro lado, oferece uma capacidade maior de articulação. É mais natural vê-lo buscando o centro, participando da construção e procurando o passe que quebra a linha defensiva.

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A possível chegada do argentino, portanto, não representaria apenas uma disputa por posição. Seria também uma escolha de característica para o treinador.

Onde Almada pode jogar no Flamengo?

No desenho atual de Leonardo Jardim, Almada poderia atuar pelo lado esquerdo, mas com liberdade para abandonar a faixa e buscar o centro. Essa é uma possibilidade que permitiria ao argentino explorar justamente seu melhor futebol: receber entre as linhas, aproximar-se de Arrascaeta e participar da construção. Existe a possibilidade de Jardim modificar a estrutura da equipe para colocar os dois juntos.

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Almada não precisa ser visto como uma alternativa a Arrascaeta. Os dois podem, em tese, atuar lado a lado, com o argentino e o uruguaio dividindo a responsabilidade pela criação. A tendência, caso a contratação seja concretizada, é que isso aconteça.

Uma formação com dois meias e dois atacantes (4-4-2) poderia abrir espaço para essa combinação. Arrascaeta e Almada teriam liberdade para alternar posições, enquanto Pedro poderia funcionar como referência e outro atacante ocuparia os espaços ao redor.

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Nesse cenário, Jorginho, Erick Pulgar e Lucas Paquetá disputariam duas posições na faixa central do campo, enquanto o setor ofensivo ganharia dois jogadores capazes de pensar o jogo e criar a partir de diferentes zonas. O desafio seria justamente encontrar o equilíbrio.

Arrascaeta é mais agressivo na chegada ao último terço e tem histórico de decisão. Almada pode oferecer uma participação mais constante na construção e na associação. Se os dois conseguirem dividir espaços sem que o Flamengo perca capacidade de recomposição, Jardim teria uma equipe com enorme potencial criativo.

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Novas opções para Leonardo Jardim

A possível chegada de Almada pode representar mais do que a contratação de um jogador para uma posição específica. Ele é capaz de atuar centralizado, aberto pela esquerda, pelo lado direito, entrando por dentro, e até exercer funções mais próximas de um camisa 8. Sua versatilidade permite diferentes desenhos, mas, ao mesmo tempo, exige liberdade para que suas principais características apareçam.

Se Arrascaeta é o jogador que o Flamengo procura quando precisa de alguém para decidir, Almada pode ser aquele que ajuda a construir o caminho até a decisão. Um meia que pensa antes de receber, encontra espaços, aproxima os companheiros e transforma qualidade individual em produção coletiva. Um jogador capaz de jogar em poucos toques, tabelar, conduzir, driblar em espaços curtos e encontrar uma bola em profundidade para desmontar uma defesa.

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