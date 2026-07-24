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Arroyo volta a treinar com o grupo do Cruzeiro e manda recado

O atacante teve uma lesão muscular em 29 de junho

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/07/2026 19:09
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Arroyo em treinamento na Toca da Raposa II
Arroyo em treinamento na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante Arroyo publicou, nesta sexta-feira (24) uma mensagem em suas redes sociais e indicou retorno ao Cruzeiro. O atleta treinou com os companheiros na Toca da Raposa II e é opção para o técnico Artur Jorge.

– As voltas são as melhores, e eu voltei. Às vezes, a vida golpeia, mas Deus tem os planos perfeitos. Eu estou de volta – publicou o atleta em storie no Instagram.

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Post de Arroyo
Post de Arroyo, atacante do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

A utilização de Keny Arroyo contra o Botafogo dependerá de Artur Jorge. O técnico fechará a preparação da equipe na Toca da Raposa II neste sábado.

Um fator que pode favorecer a escalação do camisa 99 é a lesão grave sofrida por Gabriel Pec. O atacante ficará fora por alguns meses. Na última quarta-feira, o camisa 77 foi titular ao lado de Sinisterra e Kaio Jorge no ataque celeste.

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Cruzeiro x Botafogo

Com ou sem Keny Arroyo, Cruzeiro e Botafogo se enfrentarão neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a Raposa está na oitava posição do Brasileirão, com 27 pontos somados, vindo de vitória por 2 a 1 contra o Internacional. Do outro lado, o Glorioso tem um ponto a menos, está em nono lugar e vem de empate em 0 a 0 com o Vitória no Nilton Santos.

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Além de Gabriel Pec, lesionado, o Cruzeiro não poderá contar com dois titulares. Os meio-campistas Gerson e Matheus Pereira estão suspensos após receberem seus terceiros cartões amarelos. Por outro lado, Lucas Romero, que cumpriu suspensão contra o Inter, volta a ser opção.

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