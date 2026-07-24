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Internado por conta de lesão, Gabriel Pec manda recado à torcida do Cruzeiro

O atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/07/2026 13:48
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Gabriel Pec no hospital
Gabriel Pec no hospital (Foto: Reprodução)

Internado no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, o atacante Gabriel Pec usou suas redes sociais nesta sexta-feira (24). O camisa 77 do Cruzeiro sofreu uma fratura na tíbia na partida contra o Internacional e passará por cirurgia em breve.

O atleta destacou o carinho que tem recebido dos torcedores e que está ansioso para voltar a jogar.

– Olá, pessoal, tudo bem? Passando para tranquilizar todos. Dizer que Deus é bom o tempo todo. Agradecer a vocês por todo carinho que tenho recebido. Muitas mensagens de apoio, afeto, amor. Isso tem feito eu refletir bastante e ser grato a Deus por tudo. Saibam que essas mensagens têm me dado forças – disse o jogador, que em seguida publicou uma foto ao lado da esposa lendo a Bíblia.

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– Logo estarei nos gramados para dar alegria à torcida do Cruzeiro. Fiquem com Deus, tranquilos, estou bem. Deus está cuidando de tudo. Estarei de volta em breve. Vou trabalhar firme para retornar logo e fazer o que mais gosto. Estou muito grato pelas mensagens – complementou Gabriel Pec.

➡️Lesão de Gabriel Pec: entenda cirurgia do atacante do Cruzeiro, tratamento e tempo de recuperação

Lesão de Gabriel Pec

O lance ocorreu aos 13 minutos da etapa complementar, em jogada de contra-ataque celeste. O atacante avançava pelo meio quando o defensor colorado o atingiu com um carrinho.

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Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro
Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro com lesão na perna esquerda (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Gabriel Pec foi atendido no gramado e saiu do jogo com apoio de membros da comissão técnica, sem apoiar o pé esquerdo no chão. Apesar do susto, o atleta não foi levado ao hospital. Até o momento, o Cruzeiro não divulgou mais informações sobre o caso.

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