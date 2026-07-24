Cruzeiro acerta contratação de Zé Lucas; saiba valores O meio-campista é destaque do Leão

O Cruzeiro acertou, nesta sexta-feira (24), a contratação do volante Zé Lucas. O jogador chega à Toca da Raposa II com contrato de cinco anos.

Segundo apuração do Lance!, o clube celeste vai investir 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

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Caso ele alcance metas com o uniforme celeste, o investimento do Cruzeiro chegará a 10 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação atual).

Além disso, a Raposa ainda envolverá mais três atletas do elenco na transação. Dois desses nomes em negociação são Chico da Costa e Murilo Rihkman.

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A informação sobre o acerto do Cruzeiro por Zé Lucas foi adiantada pela HG Play e confirmada pela reportagem do Lance!, que avançou nas apurações.

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Zé Lucas em ação d pelo Sport (Foto Paulo PaivaSport Club do Recife)

Conheça Zé Lucas, joia do Sport

Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado por clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado.

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Destro, com 1,74 m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Com Gilmar dal Pozzo, ganhou experiência na Série B, sendo um dos destaques da equipe. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 57 partidas, sendo 23 delas em 2026.

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