logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Cruzeiro acerta contratação de Zé Lucas; saiba valores

O meio-campista é destaque do Leão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/07/2026 16:12
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Zé Lucas em ação d pelo Sport
Zé Lucas em ação d pelo Sport (Foto Paulo Paiva Sport Club do Recife)

O Cruzeiro acertou, nesta sexta-feira (24), a contratação do volante Zé Lucas. O jogador chega à Toca da Raposa II com contrato de cinco anos.

Segundo apuração do Lance!, o clube celeste vai investir 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

continua após a publicidade

Caso ele alcance metas com o uniforme celeste, o investimento do Cruzeiro chegará a 10 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação atual).

Além disso, a Raposa ainda envolverá mais três atletas do elenco na transação. Dois desses nomes em negociação são Chico da Costa e Murilo Rihkman.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

A informação sobre o acerto do Cruzeiro por Zé Lucas foi adiantada pela HG Play e confirmada pela reportagem do Lance!, que avançou nas apurações.

continua após a publicidade
Zé Lucas em ação d pelo Sport
Zé Lucas em ação d pelo Sport (Foto Paulo PaivaSport Club do Recife)

Conheça Zé Lucas, joia do Sport

Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado por clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado.

➡️Conheça Zé Lucas, joia do Sport e da base da Seleção Brasileira

Destro, com 1,74 m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Com Gilmar dal Pozzo, ganhou experiência na Série B, sendo um dos destaques da equipe. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 57 partidas, sendo 23 delas em 2026.

continua após a publicidade

🎁 Ganhe até R$20 de crédito para apostar na Copa do Mundo na Superbet
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Futebol Nacional

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Há 1 hora
Gabriel Pec no hospital

Cruzeiro

Internado por conta de lesão, Gabriel Pec manda recado à torcida do Cruzeiro

Há 2 horas
Gabriel Pec em corredor do Beira-Rio

Cruzeiro

Lesão de Gabriel Pec: entenda cirurgia do atacante do Cruzeiro, tratamento e tempo de recuperação

Há 10 horas
Gabriel Pec deitado no gramado com a perna sangrando durante duelo entre Cruzeiro e Internacional

Futebol Nacional

Internacional x Cruzeiro: STJD denuncia Victor Gabriel por entrada que lesionou Gabriel Pec

Há 20 horas
Kaio Jorge no Beira-Rio

Cruzeiro

Kaio Jorge faz balanço de arrancada do Cruzeiro: 'Estávamos sem confiança'

Há 23 horas
Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento

Cruzeiro

Gabriel Pec sofre lesão grave; veja vídeo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Cruzeiro confirma lesão de Gabriel Pec; atacante passará por cirurgia

Jogadores do Cruzeiro comemorando

ANÁLISE: Cruzeiro reage bem a mudança do Inter e volta da intertemporada ainda mais vertical

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro

Gabriel Pec tem fratura detectada e vira desfalque no Cruzeiro

Bruno Rodrigues e Matheus Henrique

Matheus Henrique fala sobre lesão de Pec e critica arbitragem de Inter x Cruzeiro

Kaio Jorge comemorando gol do Cruzeiro

Destaque em vitória do Cruzeiro, Kaio Jorge fala sobre situação física: 'Quase 100%'

Artur Jorge no banco do Beira-Rio

Artur Jorge avalia vitória do Cruzeiro e cita ajuste feito no intervalo

Internacional e Cruzeiro se enfrentaram pelo Brasileirão

Entrada violenta em Pec durante Inter x Cruzeiro repercute: 'Vergonha'

Matheus Pereira sauda a torcida do Cruzeiro

Matheus Pereira celebra 'vitória gigante' do Cruzeiro, mas faz alerta

Kaio Jorge finalizando

Dê suas notas: Cruzeiro supera Internacional fora de casa e sobe na tabela do Brasileirão

Internacional Cruzeiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

Cruzeiro vence o Internacional em jogo movimentado no Beira-Rio

Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento

Gabriel Pec leva entrada dura, deixa jogo e preocupa Cruzeiro

Kaio Jorge em comemoração de gol durante Internacional x Cruzeiro

Veja gols em Internacional x Cruzeiro: Kaio Jorge, Matheus Pereira e Carbonero marcam

Camisa do Cruzeiro no Beira-Rio

Confira escalação do Cruzeiro contra o Internacional