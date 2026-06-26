Matheus Pereira foi o jogador mais utilizado por Tite e Artur Jorge no Cruzeiro O camisa 10 foi decisivo no primeiro semestre do Cruzeiro

Jogador mais criativo do Cruzeiro, Matheus Pereira, além de ter sido decisivo nesta temporada, tem sido um dos atletas mais utilizados. Tanto com Tite quanto com Artur Jorge, o camisa 10 foi o jogador celeste que mais atuou.

continua após a publicidade

Ao lado de Fabrício Bruno e Christian, o meio-campista é o jogador com mais partidas na temporada, presente em 33 dos 37 compromissos da equipe na temporada.

Nesse recorte de jogos, o camisa 10 teve 2.823 minutos em campo, marcou oito gols (vice-artilheiro da equipe) e deu cinco assistências (maior garçom ao lado de Lucas Romero). A frequência foi tão grande que Matheus Pereira foi o líder em partidas disputadas pelo Cruzeiro com os dois treinadores na temporada.

continua após a publicidade

Com a chegada de Artur Jorge, o meio-campista melhorou significativamente seus números, inclusive nas estatísticas defensivas.

Matheus Pereira com Tite no Cruzeiro

Com o treinador gaúcho, Matheus Pereira passou a percorrer mais espaços no campo, não se fixando em apenas um setor. Assim, participava mais das partidas, tendo maior aproveitamento nos passes, mas com menor índice de chances criadas. No ataque, a criatividade do camisa 10 resultava em mais passes buscando os cantos do campo.

Tite atuando pelo Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br>

Números de Matheus Pereira com Tite no Cruzeiro

16 jogos (15 titular) 3 gols 2 assistências 1362 minutos jogados 272 minutos para participar de gol 3.0 passes decisivos por jogo 0.5 grandes chances criadas por jogo 85% acerto no passe 2.6 finalizações (0.9 no gol) por jogo 0.7 desarmes por jogo 2.3 bolas recuperadas por jogo 1.0 dribles certos (62% de acerto) por jogo Nota Sofascore 7.13

Matheus Pereira com Artur Jorge no Cruzeiro

Com a chegada de Artur Jorge, Matheus Pereira foi utilizado mais no meio-campo ofensivo, nas zonas 11 e 14, onde leva mais perigo aos adversários. Presente na entrada da área, passou a dar passes mais verticais buscando seus atacantes na área.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Além disso, o jogador passou a ter mais oportunidades para finalizar na entrada da área, aumentando seu número de gols. Com Artur Jorge, ele leva em média 183 minutos para participar de um gol, contra 272 quando treinado por Tite.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Números de Matheus Pereira com Artur Jorge no Cruzeiro

17 jogos (17 titular) 5 gols 3 assistências 1461 minutos jogados 183 minutos para participar de gol 3.1 passes decisivos por jogo 0.7 grandes chances criadas por jogo 83% acerto no passe 2.6 finalizações (1.1 no gol) por jogo 0.9 desarmes por jogo 3.2 bolas recuperadas por jogo 0.6 dribles certos (50% de acerto) por jogo Nota Sofascore 7.36

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.