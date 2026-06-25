Após resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerda
Depois de solucionar problema na lateral-direita, Artur Jorge terá novo desafio no lado esquerdo
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Com um time bem definido por Artur Jorge, o Cruzeiro teve problemas para fechar o nome da lateral-direita nesta temporada. Assim, nenhum atleta que atua pelo lado direito teve mais de 20 partidas, diferente do lado esquerdo, que teve Kaiki como principal nome.
Isso pode ser motivo de preocupação, uma vez que o jovem de 23 anos está perto de se transferir definitivamente para o Como, da Itália. Nesta temporada, ele soma 33 jogos pela Raposa.
Em comparação com os laterais-direitos, Fagner foi quem mais jogou, com 20 compromissos, sendo 15 como titular. Além dele, William atuou em 14 partidas, e Kauã Moraes, que teve melhor rendimento pela direita do que pela esquerda, participou de 17 jogos.
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Fagner tomou conta da posição
Depois de uma temporada em que sofreu uma lesão na fíbula, Fagner conquistou o posto de titular no Cruzeiro com Artur Jorge. Sob o comando do português, o camisa 23 passou a ser poupado em partidas importantes.
Trazendo solidez ao sistema defensivo e mantendo bom apoio ao ataque, ele tem média de uma participação em gol a cada cinco jogos. Além disso, registra 0,9 passe decisivo por jogo, 1,4 bolas recuperadas por partida e mais de 50% de aproveitamento nos duelos.
Em comparação com seu antecessor, que enfrenta um ano difícil fora de campo, William fez 16 jogos, com duas assistências e, apesar de ter atuado bem no ataque, perdeu a maioria de seus duelos, especialmente os disputados no chão.
Kaiki foi o dono da lateral-esquerda
Se o lado direito passou por instabilidade em 2026 e, até o momento, Artur Jorge precisa pensar bem antes de escalar quando não tem Fagner, no outro lado a solução era simples. Kaiki é titular absoluto desde a saída de Marlon em 2025 e tem mostrado segurança nesta temporada.
Porém, com a saída iminente do atleta, a Raposa foi ágil no mercado e contratou Gabriel Rojas. O argentino tem característica mais ofensiva, sendo considerado até como ponta em algumas situações.
Confira as estatísticas dos laterais do Cruzeiro em 2026
William
- 16 jogos (14 titular)
- 2 assistências
- 0.3 grandes chances criadas por jogo
- 0.6 finalizações (0.2 no gol) por jogo
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 17% acerto no cruzamento
- 79% acerto no passe
- 1.0 desarmes por jogo
- 1.2 interceptações por jogo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 44% eficiência nos duelos
- 50% eficiência nos duelos aéreos
- 1.4 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.82
Fagner
- 20 jogos (15 titular)
- 1 gol
- 3 assistências
- 0.2 grandes chances criadas por jogo
- 0.1 finalizações (0.1 no gol) por jogo
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 20% acerto no cruzamento
- 80% acerto no passe
- 1.1 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 1.4 bolas recuperadas por jogo
- 51% eficiência nos duelos
- 58% eficiência nos duelos aéreos
- 1.2 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.96
Kauã Moraes
- 17 jogos (10 titular)
- 2 gols
- 1 assistência
- 0.1 grandes chances criadas por jogo
- 0.5 finalizações (0.3 no gol) por jogo
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 23% acerto no cruzamento
- 80% acerto no passe
- 1.5 desarmes por jogo
- 0.7 interceptações por jogo
- 1.4 bolas recuperadas por jogo
- 46% eficiência nos duelos
- 43% eficiência nos duelos aéreos
- 1.3 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.76
Kauã Prates
- 6 jogos (3 titular)
- 1 gol
- 0.7 finalizações (0.2 no gol) por jogo
- 0.2 passes decisivos por jogo
- 10% acerto no cruzamento
- 86% acerto no passe
- 3.0 desarmes por jogo
- 1.0 interceptações por jogo
- 3.5 bolas recuperadas por jogo
- 59% eficiência nos duelos
- 57% eficiência nos duelos aéreos
- 2.0 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.88
Kaiki
- 33 jogos (32 titular)
- 4 assistências
- 0.3 grandes chances criadas por jogo
- 1.2 finalizações (0.3 no gol) por jogo
- 1.0 passes decisivos por jogo
- 27% acerto no cruzamento
- 80% acerto no passe
- 2.4 desarmes por jogo
- 0.9 interceptações por jogo
- 3.7 bolas recuperadas por jogo
- 52% eficiência nos duelos
- 50% eficiência nos duelos aéreos
- 2.2 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.81
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