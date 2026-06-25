Após resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerda Depois de solucionar problema na lateral-direita, Artur Jorge terá novo desafio no lado esquerdo

Carregando conteúdo exclusivo...

Com um time bem definido por Artur Jorge, o Cruzeiro teve problemas para fechar o nome da lateral-direita nesta temporada. Assim, nenhum atleta que atua pelo lado direito teve mais de 20 partidas, diferente do lado esquerdo, que teve Kaiki como principal nome.

continua após a publicidade

Isso pode ser motivo de preocupação, uma vez que o jovem de 23 anos está perto de se transferir definitivamente para o Como, da Itália. Nesta temporada, ele soma 33 jogos pela Raposa.

Em comparação com os laterais-direitos, Fagner foi quem mais jogou, com 20 compromissos, sendo 15 como titular. Além dele, William atuou em 14 partidas, e Kauã Moraes, que teve melhor rendimento pela direita do que pela esquerda, participou de 17 jogos.

continua após a publicidade

Fagner, lateral-direito do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Fagner tomou conta da posição

Depois de uma temporada em que sofreu uma lesão na fíbula, Fagner conquistou o posto de titular no Cruzeiro com Artur Jorge. Sob o comando do português, o camisa 23 passou a ser poupado em partidas importantes.

Trazendo solidez ao sistema defensivo e mantendo bom apoio ao ataque, ele tem média de uma participação em gol a cada cinco jogos. Além disso, registra 0,9 passe decisivo por jogo, 1,4 bolas recuperadas por partida e mais de 50% de aproveitamento nos duelos.

continua após a publicidade

Em comparação com seu antecessor, que enfrenta um ano difícil fora de campo, William fez 16 jogos, com duas assistências e, apesar de ter atuado bem no ataque, perdeu a maioria de seus duelos, especialmente os disputados no chão.

William, lateral-direito do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaiki foi o dono da lateral-esquerda

Se o lado direito passou por instabilidade em 2026 e, até o momento, Artur Jorge precisa pensar bem antes de escalar quando não tem Fagner, no outro lado a solução era simples. Kaiki é titular absoluto desde a saída de Marlon em 2025 e tem mostrado segurança nesta temporada.

Porém, com a saída iminente do atleta, a Raposa foi ágil no mercado e contratou Gabriel Rojas. O argentino tem característica mais ofensiva, sendo considerado até como ponta em algumas situações.

Kaiki, lateral-esquerdo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira as estatísticas dos laterais do Cruzeiro em 2026

William

16 jogos (14 titular) 2 assistências 0.3 grandes chances criadas por jogo 0.6 finalizações (0.2 no gol) por jogo 1.1 passes decisivos por jogo 17% acerto no cruzamento 79% acerto no passe 1.0 desarmes por jogo 1.2 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 44% eficiência nos duelos 50% eficiência nos duelos aéreos 1.4 faltas por jogo Nota Sofascore 6.82

Fagner

20 jogos (15 titular) 1 gol 3 assistências 0.2 grandes chances criadas por jogo 0.1 finalizações (0.1 no gol) por jogo 0.9 passes decisivos por jogo 20% acerto no cruzamento 80% acerto no passe 1.1 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 1.4 bolas recuperadas por jogo 51% eficiência nos duelos 58% eficiência nos duelos aéreos 1.2 faltas por jogo Nota Sofascore 6.96

Kauã Moraes

17 jogos (10 titular) 2 gols 1 assistência 0.1 grandes chances criadas por jogo 0.5 finalizações (0.3 no gol) por jogo 0.6 passes decisivos por jogo 23% acerto no cruzamento 80% acerto no passe 1.5 desarmes por jogo 0.7 interceptações por jogo 1.4 bolas recuperadas por jogo 46% eficiência nos duelos 43% eficiência nos duelos aéreos 1.3 faltas por jogo Nota Sofascore 6.76

Kauã Moraes, lateral do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Kauã Prates

6 jogos (3 titular) 1 gol 0.7 finalizações (0.2 no gol) por jogo 0.2 passes decisivos por jogo 10% acerto no cruzamento 86% acerto no passe 3.0 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 59% eficiência nos duelos 57% eficiência nos duelos aéreos 2.0 faltas por jogo Nota Sofascore 6.88

Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Kaiki

33 jogos (32 titular) 4 assistências 0.3 grandes chances criadas por jogo 1.2 finalizações (0.3 no gol) por jogo 1.0 passes decisivos por jogo 27% acerto no cruzamento 80% acerto no passe 2.4 desarmes por jogo 0.9 interceptações por jogo 3.7 bolas recuperadas por jogo 52% eficiência nos duelos 50% eficiência nos duelos aéreos 2.2 faltas por jogo Nota Sofascore 6.81

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.