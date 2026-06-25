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Após resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerda

Depois de solucionar problema na lateral-direita, Artur Jorge terá novo desafio no lado esquerdo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/06/2026 06:15
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Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Com um time bem definido por Artur Jorge, o Cruzeiro teve problemas para fechar o nome da lateral-direita nesta temporada. Assim, nenhum atleta que atua pelo lado direito teve mais de 20 partidas, diferente do lado esquerdo, que teve Kaiki como principal nome.

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    • Isso pode ser motivo de preocupação, uma vez que o jovem de 23 anos está perto de se transferir definitivamente para o Como, da Itália. Nesta temporada, ele soma 33 jogos pela Raposa.

    Em comparação com os laterais-direitos, Fagner foi quem mais jogou, com 20 compromissos, sendo 15 como titular. Além dele, William atuou em 14 partidas, e Kauã Moraes, que teve melhor rendimento pela direita do que pela esquerda, participou de 17 jogos.

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    Fagner (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Fagner, lateral-direito do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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    Fagner tomou conta da posição

    Depois de uma temporada em que sofreu uma lesão na fíbula, Fagner conquistou o posto de titular no Cruzeiro com Artur Jorge. Sob o comando do português, o camisa 23 passou a ser poupado em partidas importantes.

    Trazendo solidez ao sistema defensivo e mantendo bom apoio ao ataque, ele tem média de uma participação em gol a cada cinco jogos. Além disso, registra 0,9 passe decisivo por jogo, 1,4 bolas recuperadas por partida e mais de 50% de aproveitamento nos duelos.

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    Em comparação com seu antecessor, que enfrenta um ano difícil fora de campo, William fez 16 jogos, com duas assistências e, apesar de ter atuado bem no ataque, perdeu a maioria de seus duelos, especialmente os disputados no chão.

    William (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    William, lateral-direito do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Kaiki foi o dono da lateral-esquerda

    Se o lado direito passou por instabilidade em 2026 e, até o momento, Artur Jorge precisa pensar bem antes de escalar quando não tem Fagner, no outro lado a solução era simples. Kaiki é titular absoluto desde a saída de Marlon em 2025 e tem mostrado segurança nesta temporada.

    Porém, com a saída iminente do atleta, a Raposa foi ágil no mercado e contratou Gabriel Rojas. O argentino tem característica mais ofensiva, sendo considerado até como ponta em algumas situações.

    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Kaiki, lateral-esquerdo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Confira as estatísticas dos laterais do Cruzeiro em 2026

    William

    1. 16 jogos (14 titular)
    2. 2 assistências
    3. 0.3 grandes chances criadas por jogo
    4. 0.6 finalizações (0.2 no gol) por jogo
    5. 1.1 passes decisivos por jogo
    6. 17% acerto no cruzamento
    7. 79% acerto no passe
    8. 1.0 desarmes por jogo
    9. 1.2 interceptações por jogo
    10. 3.3 bolas recuperadas por jogo
    11. 44% eficiência nos duelos
    12. 50% eficiência nos duelos aéreos
    13. 1.4 faltas por jogo
    14. Nota Sofascore 6.82

    Fagner

    1. 20 jogos (15 titular)
    2. 1 gol
    3. 3 assistências
    4. 0.2 grandes chances criadas por jogo
    5. 0.1 finalizações (0.1 no gol) por jogo
    6. 0.9 passes decisivos por jogo
    7. 20% acerto no cruzamento
    8. 80% acerto no passe
    9. 1.1 desarmes por jogo
    10. 0.5 interceptações por jogo
    11. 1.4 bolas recuperadas por jogo
    12. 51% eficiência nos duelos
    13. 58% eficiência nos duelos aéreos
    14. 1.2 faltas por jogo
    15. Nota Sofascore 6.96

    Kauã Moraes

    1. 17 jogos (10 titular)
    2. 2 gols
    3. 1 assistência
    4. 0.1 grandes chances criadas por jogo
    5. 0.5 finalizações (0.3 no gol) por jogo
    6. 0.6 passes decisivos por jogo
    7. 23% acerto no cruzamento
    8. 80% acerto no passe
    9. 1.5 desarmes por jogo
    10. 0.7 interceptações por jogo
    11. 1.4 bolas recuperadas por jogo
    12. 46% eficiência nos duelos
    13. 43% eficiência nos duelos aéreos
    14. 1.3 faltas por jogo
    15. Nota Sofascore 6.76
    Kauã Moraes (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Kauã Moraes, lateral do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

    Kauã Prates

    1. 6 jogos (3 titular)
    2. 1 gol
    3. 0.7 finalizações (0.2 no gol) por jogo
    4. 0.2 passes decisivos por jogo
    5. 10% acerto no cruzamento
    6. 86% acerto no passe
    7. 3.0 desarmes por jogo
    8. 1.0 interceptações por jogo
    9. 3.5 bolas recuperadas por jogo
    10. 59% eficiência nos duelos
    11. 57% eficiência nos duelos aéreos
    12. 2.0 faltas por jogo
    13. Nota Sofascore 6.88
    Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

    Kaiki

    1. 33 jogos (32 titular)
    2. 4 assistências
    3. 0.3 grandes chances criadas por jogo
    4. 1.2 finalizações (0.3 no gol) por jogo
    5. 1.0 passes decisivos por jogo
    6. 27% acerto no cruzamento
    7. 80% acerto no passe
    8. 2.4 desarmes por jogo
    9. 0.9 interceptações por jogo
    10. 3.7 bolas recuperadas por jogo
    11. 52% eficiência nos duelos
    12. 50% eficiência nos duelos aéreos
    13. 2.2 faltas por jogo
    14. Nota Sofascore 6.81

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