Cruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporada A equipe tem dois amistosos marcados para julho

O Cruzeiro anunciou, na terça-feira (23), a realização de mais um amistoso na intertemporada. A equipe comandada por Artur Jorge enfrentará o Grêmio e o Defensor, do Uruguai. As duas partidas serão disputadas no início de julho.

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O primeiro duelo será contra os uruguaios, no dia 4. A partida acontecerá no Mineirão, às 16h (de Brasília).

– O Cabuloso enfrentará a equipe uruguaia em partida amistosa que servirá como etapa de preparação para o segundo semestre da temporada – escreveu a Raposa em suas redes sociais.

Posteriormente, o Cruzeiro irá enfrentar o Grêmio, desta vez longe de Belo Horizonte. O Cabuloso jogará contra o Grêmio no dia 12 de julho, às 17h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

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Como comprar ingressos para os amistosos do Cruzeiro

A equipe mineira informou que divulgará em breve detalhes do jogo que será realizado no Mineirão. No caso do duelo contra o Grêmio, no Mané Garrincha, o clube informou que os ingressos serão vendidos pela plataforma Ticketandgo. O cadastro de biometria facial será obrigatório para concluir a compra dos bilhetes.

Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira preço dos ingressos para Cruzeiro x Grêmio

Inferior Sul | Torcida Cruzeiro | Portão J - 8

Meia: R$ 69,00 Solidário: R$ 79,00 Inteira: R$ 138,00

Inferior Leste | Torcida Cruzeiro | Portão F - 14 e 17

Meia: R$ 89,00 Solidário: R$ 99,00 Inteira: R$ 178,00

Inferior Norte | Torcida Grêmio | Portão B - 20

Meia: R$ 69,00 Solidário: R$ 79,00 Inteira: R$ 138,00

Inferior Oeste | Torcida Grêmio | Portão K - 5

Meia: R$ 89,00 Solidário: R$ 99,00 Inteira: R$ 178,00

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