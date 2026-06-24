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Cruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporada

A equipe tem dois amistosos marcados para julho

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 07:35
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Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, na terça-feira (23), a realização de mais um amistoso na intertemporada. A equipe comandada por Artur Jorge enfrentará o Grêmio e o Defensor, do Uruguai. As duas partidas serão disputadas no início de julho.

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    • O primeiro duelo será contra os uruguaios, no dia 4. A partida acontecerá no Mineirão, às 16h (de Brasília).

    – O Cabuloso enfrentará a equipe uruguaia em partida amistosa que servirá como etapa de preparação para o segundo semestre da temporada – escreveu a Raposa em suas redes sociais.

    Posteriormente, o Cruzeiro irá enfrentar o Grêmio, desta vez longe de Belo Horizonte. O Cabuloso jogará contra o Grêmio no dia 12 de julho, às 17h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

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    Como comprar ingressos para os amistosos do Cruzeiro

    A equipe mineira informou que divulgará em breve detalhes do jogo que será realizado no Mineirão. No caso do duelo contra o Grêmio, no Mané Garrincha, o clube informou que os ingressos serão vendidos pela plataforma Ticketandgo. O cadastro de biometria facial será obrigatório para concluir a compra dos bilhetes.

    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Confira preço dos ingressos para Cruzeiro x Grêmio

    Inferior Sul | Torcida Cruzeiro | Portão J - 8

    1. Meia: R$ 69,00
    2. Solidário: R$ 79,00
    3. Inteira: R$ 138,00

    Inferior Leste | Torcida Cruzeiro | Portão F - 14 e 17

    1. Meia: R$ 89,00
    2. Solidário: R$ 99,00
    3. Inteira: R$ 178,00

    Inferior Norte | Torcida Grêmio | Portão B - 20

    1. Meia: R$ 69,00
    2. Solidário: R$ 79,00
    3. Inteira: R$ 138,00

    Inferior Oeste | Torcida Grêmio | Portão K - 5

    1. Meia: R$ 89,00
    2. Solidário: R$ 99,00
    3. Inteira: R$ 178,00

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