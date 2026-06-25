Cruzeiro insiste por Gabriel Pec após clube da MLS recusar proposta O atacante está na mira da Raposa desde o início de junho

Depois do Los Angeles Galaxy ter recusado a primeira investida do Cruzeiro por Gabriel Pec, a equipe mineira prepara uma nova oferta pelo atacante.

continua após a publicidade

Segundo apurou o Lance!, a Raposa insiste pelo jogador depois dos estadunidenses terem recusado a oferta, que foi inferior a 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual).

O Cruzeiro abriu conversas por Gabriel Pec no início de junho. O ex-Vasco tem contrato com o Los Angeles Galaxy até o fim de 2028.

Atacante rápido e driblador, o atleta poderia reforçar a equipe sendo um coringa no ataque atuando pelas duas pontas.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A informação sobre a recusa da primeira oferta do Cruzeiro por Gabriel Pec foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

Gabriel Pec pelo Los Angeles Galaxy

Há três temporadas no Los Angeles Galaxy, o atacante já soma mais de 100 jogos. O camisa 11 marcou 43 gols e deu 28 assistências nas 101 partidas disputadas pelo clube. Além disso, conquistou a MLS na temporada 2023/2024.

Nesta temporada, ele soma 20 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Anteriormente, no Vasco, Gabriel Pec disputou 178 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências.

continua após a publicidade

Gabriel Pec em ação durante confronto do LA Galaxy (Foto: Luiza Moraes/AFP)

Atacante rápido e habilidoso, o atleta pode reforçar a equipe como um coringa no ataque, atuando pelas duas pontas.

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec se firmou no profissional do clube em 2020. Em 2023, teve sua temporada de maior destaque, com 14 gols e cinco assistências em 50 jogos disputados.

Com isso, chamou a atenção do Los Angeles Galaxy, que investiu cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação da época).

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.