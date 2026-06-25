logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cruzeiro insiste por Gabriel Pec após clube da MLS recusar proposta

O atacante está na mira da Raposa desde o início de junho

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/06/2026 18:49
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy
Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Depois do Los Angeles Galaxy ter recusado a primeira investida do Cruzeiro por Gabriel Pec, a equipe mineira prepara uma nova oferta pelo atacante.

continua após a publicidade
  • Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Após resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerda

    Cruzeiro
    Há 19 horas
  • Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Cruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporada

    Cruzeiro
    Há 1 dia
  • Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

    Clube da Premier League prepara proposta pelo goleiro Otávio, do Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Segundo apurou o Lance!, a Raposa insiste pelo jogador depois dos estadunidenses terem recusado a oferta, que foi inferior a 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões na cotação atual).

    O Cruzeiro abriu conversas por Gabriel Pec no início de junho. O ex-Vasco tem contrato com o Los Angeles Galaxy até o fim de 2028.

    Atacante rápido e driblador, o atleta poderia reforçar a equipe sendo um coringa no ataque atuando pelas duas pontas.

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    A informação sobre a recusa da primeira oferta do Cruzeiro por Gabriel Pec foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

    continua após a publicidade

    Gabriel Pec pelo Los Angeles Galaxy

    Há três temporadas no Los Angeles Galaxy, o atacante já soma mais de 100 jogos. O camisa 11 marcou 43 gols e deu 28 assistências nas 101 partidas disputadas pelo clube. Além disso, conquistou a MLS na temporada 2023/2024.

    Nesta temporada, ele soma 20 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Anteriormente, no Vasco, Gabriel Pec disputou 178 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências.

    continua após a publicidade
    Gabriel Pec em ação durante confronto do LA Galaxy
    Gabriel Pec em ação durante confronto do LA Galaxy (Foto: Luiza Moraes/AFP)

    Atacante rápido e habilidoso, o atleta pode reforçar a equipe como um coringa no ataque, atuando pelas duas pontas.

    Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec se firmou no profissional do clube em 2020. Em 2023, teve sua temporada de maior destaque, com 14 gols e cinco assistências em 50 jogos disputados.

    Com isso, chamou a atenção do Los Angeles Galaxy, que investiu cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação da época).

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroApós resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerdaHá 12 horas
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Futebol NacionalA menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercadoHá 1 dia
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporadaHá 1 dia
    Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    CruzeiroClube da Premier League prepara proposta pelo goleiro Otávio, do CruzeiroHá 1 dia
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroCruzeiro inicia intertemporada com perfil assertivo no mercadoHá 1 dia
    Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    CruzeiroRuim para Cruzeiro e Kaiki? Torcedores opinam sobre possível transferência do jogadorHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Volante Walace, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    Clube da Série A encaminha empréstimo de Walace, do Cruzeiro
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Rhuan Gabriel (Foto: Gabriel Martins/Cruzeiro)
    Grupo de garotos da base do Cruzeiro é promovido ao profissional para intertemporada
    Gustavo Zago pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Dupla da base do Cruzeiro recebe sondagens e pode ser negociada
    Artur Jorge e comissão (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Como Rojas pode ocupar a vaga de Kaiki no Cruzeiro
    Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro deve chegar para intertemporada com mudança importante no elenco
    Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)
    'É quase um ponta às vezes', jornalistas argentinos avaliam Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro
    Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)
    Novo reforço do Cruzeiro, Gabriel Rojas manda recado à torcida
    Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro (Foto: Reprodução)
    Cruzeiro anuncia contratação de Gabriel Rojas
    Elenco do Cruzeiro (Foto: Gustavo Alenxo/Cruzeiro)
    Quem foi mal e quem brilhou pelo Cruzeiro no primeiro semestre
    Cruzeiro x Grêmio pelo Brasileirão ( (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Intertemporada: Cruzeiro negocia amistoso contra time da Série A
    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Entenda como campeão da Copa do Mundo pode interferir em negociação de jogador do Cruzeiro
    Kaiki pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Como, da Itália, e Kaiki, do Cruzeiro, buscam denominador comum; Betis segue de olho