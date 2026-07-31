ANÁLISE: Cruzeiro neutraliza pontos fortes do Coritiba e conta com brilho de Matheus Pereira A Raposa alcançou a sétima posição com o resultado

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O Cruzeiro voltou a vencer na última quinta-feira (30), ao bater o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, pela 21ª rodada do Brasileirão. Apesar da vantagem mínima, o Cabuloso sofreu pouco, contou com o brilho do craque Matheus Pereira, mas ainda apresenta alguns problemas no ataque.

Contra o Coxa, a Raposa voltou a criar para marcar mais de dois gols (xG 2,32) e teve ao menos duas chances claras para marcar. Enquanto isso, os paranaenses, apesar de terminar o jogo com xG 1, não exigiram nenhuma grande defesa do goleiro Otávio.

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As chances criadas pelo Cruzeiro

O time comandado por Artur Jorge teve duas chances claríssimas e três boas oportunidades. Uma das grandes chances foi concluída por Matheus Pereira aos 31 minutos. A segunda, na reta final do duelo, terminou com uma finalização do camisa 10 também. No entanto, a jogada foi construída em uma boa movimentação de Bruno Rodrigues, que pecou pela bondade e optou por não finalizar dentro da área.

Matheus Pereira teve boa chance logo no início da partida em movimentação que aconteceu muito no Couto Pereira. Gabriel Rojas atuou em profundidade, recebeu lançamento e cruzou de primeira para o meia, da entrada da área, chutar no canto esquerdo do goleiro Pedro Morisco, que fez a defesa. Antes do fim da primeira etapa, Arroyo conseguiu finalização difícil na linha de fundo, também defendida pelo arqueiro. No segundo tempo, Matheus Pereira fez passe forte aos 11 minutos, mas Felipe Morais não conseguiu finalizar.

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Cruzeiro inibe pontos fortes do Coritiba

Conhecido pelo poder de agredir nos contra-ataques, o Coxa não conseguiu estabelecer seu estilo de jogo. Em 90 minutos, o time comandado por Fernando Seabra conseguiu apenas uma finalização em transição, com Breno Lopes, aos 45 minutos, que foi isolada. Esta, inclusive, foi a única finalização do artilheiro do Alviverde.

No quesito em que a Raposa leva desvantagem, nas bolas aéreas em escanteios, o time comandado por Artur Jorge conseguiu evitar as situações. Foram apenas quatro escanteios, e aqui fica o alerta para o Cruzeiro. Mesmo com o baixo índice, das quatro, três terminaram em finalizações, mas nenhuma exigiu defesa de Otávio.

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Defensivamente, o Cruzeiro liderou praticamente todas as estatísticas defensivas, mas segue tendo desvantagem nos duelos aéreos, vencendo 12 dos 30 que ocorreram.

Principais estatísticas do Cruzeiro contra o Coritiba (Foto: Reprodução/ Divulgação Cruzeiro)

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