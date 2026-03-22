Com retornos! Confira escalação do Cruzeiro contra o Santos

O Cruzeiro entra em campo na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Santos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o interino Wesley Carvalho poderá contar com retornos importantes.

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Suspenso da última partida, contra o Athletico-PR, o meio-campista Matheus Pereira volta ao time titular. Além dele, Gerson, que sentiu um desgaste durante a semana, também está no 11 inicial.

Outra peça importante do elenco da Raposa que volta a ficar à disposição é o volante Lucas Romero. O atleta sofreu uma fratura na costela, já se recuperou, e treinou integralmente com o elenco nos últimos dias.

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Quem segue como baixa é o centroavante Kaio Jorge. O camisa 19 teve um trauma no pé direito na final do Mineiro, voltou a treinar parcialmente com o restante do elenco recentemente, mas segue como baixa.

No ataque, uma novidade. O atacante Bruno Rodrigues, que se recuperou de um estiramento muscular na coxa direita, retorna e como novo camisa 9 da Raposa.

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Cruzeiro x Santos (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Sendo assim, o Cruzeiro entra em campo com: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo, Neyser.

Cruzeiro x Santos

Em uma briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão, Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa ainda não venceu nesta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas três pontos, com três empates e cinco derrotas, com a pior defesa, com 16 gols sofridos. Na última rodada, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Santos

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 22 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Globo (TV Aberta)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)

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