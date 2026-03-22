Cruzeiro anuncia contratação do técnico Artur Jorge

Depois de seis dias de negociações, o Cruzeiro anunciou neste domingo (22) a contratação do técnico Artur Jorge. O comandante chega ao clube com contrato até o fim de 2027.

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As partes chegaram a um acordo na última quarta-feira. Após acertar bases salariais com o português, a Raposa conseguiu também reduzir consideravelmente o valor da multa.

Entretanto, por conta de um feriado no Catar, na última sexta-feira, o comandante atrasou sua viagem ao Brasil. Neste sábado, ele assinou oficialmente sua rescisão com o Al-Rayyan e foi anunciado pela Raposa.

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A expectativa é que Artur Jorge esteja em Belo Horizonte na segunda-feira. Com isso, o comandante terá a semana da Data Fifa para preparar o elenco para uma recuperação. Sua estreia deverá ser contra o Vitória, dentro de casa.

Artur Jorge (Foto: Divulgação Al Rayyan)

Linha do tempo da negociação do Cruzeiro com Artur Jorge

Logo após a demissão de Tite, a diretoria colocou como "Plano A" Artur Jorge. O interesse era antigo, vindo desde 2025, mas os valores da multa rescisória com o Al-Rayyan travaram o negócio na época.

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Na segunda-feira (16), a Raposa abriu conversas oficiais com o técnico português. O treinador aceitou o projeto de contrato até o fim de 2027, mas o entrave era a multa de 6 milhões de dólares (R$ 31,3 milhões). Na terça-feira (17), as conversas pausaram brevemente por conta de um compromisso do Al-Rayyan, mas foram retomadas logo após o jogo do clube catari com o "sim" de Artur Jorge.

Na quarta-feira (18), a diretoria mineira conseguiu reduzir o valor da multa para menos da metade do montante original. Com as bases salariais e o valor da multa acertados, os clubes fecharam acordo. No entanto, os trâmites burocráticos foram finalizados apenas neste sábado.

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