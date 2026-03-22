Quem é Artur Jorge, novo técnico do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou neste domingo (22) a contratação de Artur Jorge, novo técnico da equipe. O profissional estava no Al-Rayyan e era o 'Plano A' da Raposa desde o fim de 2025.

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No Brasil, o treinador ganhou destaque pelo trabalho no Botafogo, em 2024. No comando do Alvinegro, ele conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

Em Portugal, Artur Jorge sempre teve seu nome muito associado ao Braga, clube no qual atuou como treinador e jogador.

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Trajetória de Artur Jorge como jogador

Nascido em 1º de janeiro de 1972, em Braga, Artur Jorge chegou ao clube da cidade aos 14 anos. Seis temporadas depois, fez sua estreia no time principal, entrando contra o Belenenses em partida válida pelo Campeonato Português.

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O zagueiro permaneceu na equipe durante 12 anos. Em sua última temporada como atleta, se transferiu para o Penafiel, mas não conseguiu jogar muito e se aposentou em 2005.

Início da carreira de treinador

Cinco anos depois de pendurar as chuteiras, Artur Jorge começou sua trajetória como treinador no Famalicão. De volta à sua cidade, ele iniciou sua história à beira do campo liderando o Sub-19 do Braga e o time B.

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Posteriormente, passou por Tirsense e Limiamos antes de retornar ao Braga, mais uma vez para atuar nas categorias de base. Em 1º de julho de 2020, ganhou sua primeira oportunidade no time principal após Custódio pedir demissão a cinco rodadas do fim da temporada. Nesse primeiro recorte, Jorge venceu três dos cinco jogos.

Artur Jorge passou mais duas temporadas nas categorias de base e assumiu definitivamente o Braga em 2022-2023. Em seu primeiro ano, ficou em terceiro lugar no Campeonato Português, na frente do Sporting, conquistando vaga na Liga dos Campeões.

Artur Jorge, técnico do Cruzeiro (Foto: Divulgação/SC Braga)

Em sua última temporada na equipe, conquistou a Taça da Liga, eliminando o Sporting na semifinal e batendo o Estoril na decisão. A meses do fim da temporada, ele acertou sua ida para o Botafogo, que pagou cerca de R$ 10 milhões.

Pelo Botafogo, fez a equipe voltar a erguer taças com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 3 de janeiro de 2025, deixou o Glorioso rumo ao Al-Rayyan.

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