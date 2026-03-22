Ricardinho colocou o Santos de volta à frente com um gol de falta antes do intervalo.

O dia 24 de julho de 2005 reservou aos torcedores no Mineirão um confronto eletrizante de cinco gols pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reunia as duas equipes responsáveis pelas grandes glórias nacionais das temporadas imediatamente anteriores, mas que naquele momento passavam por reformulações em seus elencos. Sob o comando do técnico Paulo César Gusmão, o Cruzeiro mostrou poder de reação e derrotou o Santos do técnico Alexandre Gallo por 3 a 2 de virada, ganhando fôlego para se aproximar das primeiras colocações na tabela. O Lance! relembra ​Cruzeiro 3 x 2 Santos no Brasileirão 2005.

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Cruzeiro 3 x 2 Santos no Brasileirão 2005

O primeiro tempo foi de intenso poder ofensivo. O Cruzeiro assustou primeiro com um chute na trave do meia Wagner, mas foi o Santos quem inaugurou o marcador aos 23 minutos: o experiente Giovanni chutou forte da entrada da área, o goleiro Fábio deu rebote e o zagueiro Halisson apareceu para empurrar a bola para o fundo do gol. A resposta cruzeirense veio rápido. Aos 29 minutos, após um ótimo cruzamento vindo do lado direito, o atacante Fred, em grande fase, mergulhou de "peixinho" para cabecear no canto do goleiro estreante Saulo, empatando a partida.​

No entanto, antes mesmo da ida para o intervalo, o talento individual recolocou os santistas em vantagem. Aos 33 minutos da etapa inicial, o meia Ricardinho cobrou uma falta com extrema precisão, encobrindo a barreira e sem dar qualquer chance de defesa para Fábio. O golaço deixou o Santos em situação confortável, obrigando a equipe mineira a alterar sua dinâmica no meio de campo para o segundo tempo na tentativa de furar o sistema defensivo visitante liderado por Ávalos e pelo jovem Carlinhos.​

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A virada do Cruzeiro se consolidou em um intervalo de apenas oito minutos na etapa final, evidenciando um verdadeiro "apagão" da equipe paulista. Aos 6 minutos (51' gerais), Wagner fez boa assistência para Kelly, que bateu forte e cruzado de primeira, no canto esquerdo de Saulo, igualando tudo no Mineirão. O golpe de misericórdia veio aos 14 minutos (59' de bola rolando), quando novamente Kelly participou da construção ofensiva e encontrou o meia Adriano Gabiru, que estava no meio da área e finalizou certeiro para sacramentar o 3 a 2.​

O impacto da juventude santista

Para o Santos, a partida no Mineirão escancarou a dificuldade de lidar com uma abrupta reformulação em seu elenco. O técnico Gallo sofreu com baixas importantes no setor ofensivo e não pôde contar com o ídolo Robinho e o atacante Deivid. Diante disso, o clube apostou na juventude, escalando promessas como o atacante Diego Barcellos ao lado do veterano Basílio, além de promover a estreia do goleiro Saulo, que substituiu o lesionado Henao. Apesar do bom início de jogo, o time não sustentou o fôlego e o entrosamento na etapa complementar.​

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O Cruzeiro em evolução

Do lado mineiro, a vitória teve sabor de afirmação para o trabalho de PC Gusmão, que engatava sua quarta partida de invencibilidade sob o comando da Raposa (três vitórias e um empate). A vitória de virada devolveu o Cruzeiro para a zona intermediária alta da tabela e reacendeu as esperanças de disputa de título. Com um elenco que misturava a vitalidade de Fred e Jonathan à experiência de nomes como Kelly e Moisés, o time celeste conseguiu ter o volume físico necessário para dominar a intermediária e impor seu ritmo quando esteve em desvantagem.​

Ficha técnica - Cruzeiro 3 x 2 Santos no Brasileirão 2005

Abaixo estão os registros oficiais e as escalações revisadas do duelo histórico no Campeonato Brasileiro de 2005:

Partida: Cruzeiro 3 x 2 Santos​ Data: 24 de julho de 2005 (domingo)​ Competição: Campeonato Brasileiro 2005 - 14ª Rodada​ Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)​ Público: 16.278 pagantes​ Renda: R$ 140.517,50​ Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS)​ Gols: Halisson aos 23' do 1º tempo e Ricardinho aos 33' do 1º tempo para o Santos; Fred aos 29' do 1º tempo, Kelly aos 6' do 2º tempo (51') e Adriano Gabiru aos 14' do 2º tempo (59') para o Cruzeiro.​

As escalações completas de Raposa e Peixe: