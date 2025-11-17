Corinthians: relatório aponta possível desvio de itens fornecidos pela Nike

O Corinthians identificou, por meio de uma auditoria interna, irregularidades na distribuição de materiais esportivos fornecidos pela Nike. Entre os problemas constatados estão retiradas acima da cota anual prevista em contrato, além de peças em más condições e armazenadas de forma inadequada. As informações foram inicialmente publicadas pela "Central do Timão".

O relatório também aponta falhas recorrentes na cadeia de recebimento, controle e distribuição dos itens, revelando um cenário de desorganização que atravessa diferentes departamentos do clube.

O material analisado indica que a gestão atual não consegue assegurar rastreabilidade, transparência e uniformidade no uso dos produtos destinados às modalidades esportivas.

— Apurou-se a existência de processos não conformes, como retiradas de materiais antes da conclusão dos trâmites formais, ausência de registros sistêmicos completos, e suspeitas de comercialização indevida de itens pertencentes ao clube, algumas delas com indícios de envolvimento de colaboradores — disse parte do relatório.

— Observa-se também a expressiva quantidade de materiais esportivos que o clube recebe anualmente da Nike, atingindo patamares significativamente superiores ao previsto contratualmente, somando-se ainda os uniformes licenciados adquiridos pelo próprio Corinthians — seguiu.

— Ainda assim, verificou-se que diversas modalidades esportivas do clube permanecem sem a devida uniformização, revelando uma distribuição desigual e ineficiente dos recursos disponibilizados — finaliza.

Possível participação de vice-presidente

Outro ponto de destaque do relatório envolve o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, citado como figura central na investigação. Segundo o documento, ele teria realizado retiradas de itens sem registro formal ou autorização.

O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça (Foto: Reprodução/ Instagram)

Em nota enviada ao ge e reenviada à reportagem, o vice-presidente nega as irregularidades e afirma se tratar de "mais uma mentira".

Veja abaixo a nota completa

É falsa a informação de que sou o responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike no Corinthians e administração dos almoxarifados.

Por conta do caos encontrado em junho deste ano, quando a gestão Augusto Melo não fazia o necessário controle e, em janeiro de 2025, já havia estourado em muito a cota anual, resolvi pessoalmente ajudar no sistema de cadeia de aprovações de retirada de material, justamente para dar maior transparência e controle à destinação do patrimônio do clube e evitar prejuízos e malfeitos.

Desde então, solicito constantemente melhorias no sistema para o fluxo de controle de retirada de materiais Nike.

É preciso salientar que não é nem nunca foi de minha responsabilidade a definição de política de distribuição interna por departamento, o que normalmente é feito a cada ano.

Minha função é a de analisar os pedidos extras e autorizá-los de acordo com as necessidades, juntamente com o departamento administrativo.

Lamento profundamente informações desconectadas da verdade e desamparada de qualquer material probatório.

No mais, sempre prestigiarei melhorias, maior controle e apuração correta de irregularidades.

