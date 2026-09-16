Corinthians quita salários atrasados às vésperas de decisão

O Corinthians pagou os salários do elenco que estavam atrasados desde o quinto dia útil do mês de setembro. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

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O vencimento deveria ter sido pago no dia 8 deste mês. Segundo informações publicadas Ge, no entanto, o pagamento foi feito com recursos do clube que já estavam previstos, sem a necessidade de novos empréstimos. O pagamento, inclusive, veio horas antes do confronto decisivo contra o Estudiantes, pela Libertadores.

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Apesar disso, o Corinthians ainda deve um mês de direitos de imagem em atraso do time masculino, férias e premiações.

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários dos atletas, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, férias e premiações. A equipe de futebol feminino também enfrentou problemas de pagamentos, mas hoje tem os valores em dia.

Transfer ban no Corinthians

Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto) Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto) Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago) CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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