Inspirado em finalistas da Copa, Corinthians de Diniz dobra aproveitamento e salta no Brasileirão
Timão apresenta evolução, deixa a parte inferior da tabela e ganha força
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O Corinthians apresentou uma evolução significativa de desempenho no Campeonato Brasileiro após a chegada do técnico Fernando Diniz. A melhora aparece não apenas nas atuações da equipe, mas também nos números, que mostram um salto do Timão na tabela de classificação e em diferentes estatísticas da competição.
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Antes de Diniz assumir o comando da equipe, o Corinthians havia disputado 10 partidas no Brasileirão e ocupava a 16ª colocação. Sob o comando do treinador, o time realizou nove jogos e subiu para a 7ª posição.
O aproveitamento teve uma mudança expressiva. Com o técnico anterior, Dorival Júnior, demitido no dia 5 de abril após uma sequência de resultados negativos, o Corinthians conquistou duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 33% de aproveitamento. Com Diniz, são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, alcançando 63% de aproveitamento.
No setor ofensivo, o Timão passou a criar e finalizar mais. A equipe aumentou a média de gols de 0,8 para 1,4 por partida, além de elevar as finalizações de 10,8 para 13,3 por jogo. As grandes chances criadas também cresceram, saindo de 1,1 para 1,6 por duelo.
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Defensivamente, o Corinthians também apresentou melhora nos números. A média de gols sofridos caiu de 1,1 para 0,8 por partida, enquanto a quantidade de grandes chances cedidas diminuiu de 1,6 para 1,4. A equipe passou a terminar 56% dos jogos sem sofrer gols, contra 30% no período anterior.
A posse de bola foi um dos poucos indicadores em que houve queda após a chegada de Diniz, passando de 57% para 52%. Apesar disso, o Corinthians aumentou sua eficiência e apresentou evolução nos principais fundamentos, como criação de oportunidades, aproveitamento ofensivo e solidez defensiva.
— O nível de satisfação é alto. O Corinthians, pelo tamanho, grandeza e história, é muito ruim quando fica na parte de baixo. Estamos fazendo de tudo para colocar o Corinthians onde ele tem que estar. Vamos tratar um jogo de cada vez, entregar as nossas energias para que as coisas aconteçam no dia a dia. Temos um jogo difícil contra o Bahia e vamos fazer o nosso melhor — disse Fernando Diniz após a vitória diante do Remo.
Diniz usa referências da Copa do Mundo para preparar o Corinthians
Além disso, o treinador se inspirou em seleções finalistas da Copa do Mundo, como Espanha, Argentina e França, durante a preparação para a sequência da temporada. A revelação foi feita pelo volante Allan em entrevista à TV Globo.
— Ele é bem estudioso, deixa a gente por dentro de tudo. Passou muitos vídeos de ataques e defesas, aprendemos muito. Mostrou vídeos da Espanha, Argentina e da França. A Inglaterra também é um time em que os jogadores sempre estão à frente da linha da bola. Essa é uma característica que ele pede muito para a gente — comentou o jogador.
No setor ofensivo, o atacante Kaio César também revelou que passou a analisar imagens de destaques da Copa do Mundo, como Lamine Yamal e Olise, após uma sugestão do técnico.
— Tenho o Yamal como referência. Assisti a quase todos os jogos da Espanha. Gosto do Olise também. O Diniz pediu bastante para a gente ver jogos, porque aí podemos entrar em campo e colocar em prática. A gente vai ter pouco tempo para treinar agora. Ele passou muitos vídeos dos jogos das seleções durante a pausa para a Copa do Mundo — concluiu.
Momento do Corinthians na temporada
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Veja abaixo a sequência de jogos
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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