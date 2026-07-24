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Corinthians inicia preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

Fernando Diniz comandou a primeira atividade após a vitória sobre o Remo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/07/2026 17:01
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Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians voltou aos trabalhos na tarde desta sexta-feira (24), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz volta a campo no domingo (26), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na abertura do segundo turno da competição.

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A atividade começou com exercícios de força na academia. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Remo permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. O restante do elenco participou de um jogo coletivo comandado por Fernando Diniz no gramado.

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O Timão encerra a preparação na manhã deste sábado (25), também no CT Dr. Joaquim Grava. A comissão técnica ainda avalia a condição física de alguns atletas antes de definir a lista de relacionados para a viagem a Salvador.

Para a partida, Rodrigo Garro retorna após cumprir suspensão e volta a ser opção para Fernando Diniz. Em contrapartida, o volante Raniele segue como dúvida. O jogador sofreu uma torção no tornozelo e um ferimento no joelho após cair durante o treino da última segunda-feira (20), e não tem presença garantida.

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Além de Raniele, Fernando Diniz ainda não sabe se poderá contar com o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria, que continuam em transição física. O zagueiro João Pedro Tchoca também é dúvida para o confronto. Em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, o defensor voltou a realizar trabalhos no gramado, mas ainda depende de evolução para ficar à disposição.

Hugo Souza durante treino pelo Corinthians
Corinthians se reapresenta e começa preparação para enfrentar o Bahia (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na tabela do Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação, com 27 pontos. A equipe soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, no domingo (26), o Timão enfrenta o Bahia, em Salvador. 

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Veja abaixo a sequência de jogos

  • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
  • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
  • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
  • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
  • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
  • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
  • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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