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Corinthians paga R$ 1,1 milhão à Fifa e encerra um dos transfer bans

Timão ainda possui outras pendências a serem resolvidas antes de voltar a contratar sem restrições

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/07/2026 13:08
Atualizado há 1 minutos
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Osmar Stabile, presidente do Corinthians, antes da partida contra o Remo
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress)

O Corinthians pagou uma das dívidas junto à Fifa que resultaram em um dos quatro transfer bans impostos ao clube. O valor quitado foi de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,151 milhão na cotação atual), referente a uma multa disciplinar. 

A sanção refere-se ao não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos de transfer ban, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno

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A Fifa determina que os clubes punidos com a sanção arquem, além da dívida original, com uma multa adicional. Naquele momento, em meio à crise financeira, o Corinthians priorizou o pagamento dos salários e dos direitos de imagem do elenco.

Parque São Jorge sede Corinthians
Parque São Jorge, sede oficial do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Crise financeira no Corinthians

Apesar do pagamento, o Timão ainda está longe de se livrar dos problemas financeiros. O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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