Marcelo Paz admite saídas e projeta maior venda da história do Corinthians

Marcelo Paz foi apresentado como novo executivo de futebol do Corinthians. O dirigente concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (9), no CT Dr. Joaquim Grava. Entre os pontos comentados, está o planejamento de marcado do clube alvinegro.

- A ideia é manter grande parte do elenco. Mas, para equilíbrio financeiro, tem que ter venda, como qualquer clube do Brasil. A gente tem que fazer a melhor venda possível e já tendo reposição, para não ter perda técnica. Essas propostas maiores chegam para o presidente, que trata comigo. Para ter resultado esportivo, vamos manter o máximo do elenco e qualificar, mas naturalmente vendas vão ocorrer - disse Marcelo Paz, durante a sua apresentação como novo executivo de futebol do Timão.

O plano orçamentário aprovado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians para a próxima temporada prevê a arrecadação de R$ 151 milhões com venda de jogadores. Marcelo Paz admitiu a necessidade de negociar jogadores e projetou um valor recorde.

- Está previsto no orçamento. Se não vender jogador, não cumpre o orçamento. Corinthians está numa crescente, marca forte a nível mundial, com grandes jogadores, é fazer a maior venda possível. Acredito que esse ano terá a maior venda da história do clube. Vamos esperar - falou o dirigente.

Marcelo Paz foi anunciado como novo executivo de futebol do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Prioridade do Timão

Nesta janela, o Corinthians recusou propostas por Hugo Souza, feita pelo Milan, e por Yuri Alberto, realizada pelo Lazio. As duas ofertas do futebol italiano não agradaram a diretoria do clube alvinegro. A meta é negociar atletas somente na janela do final do ano, mas os planos podem mudar dependendo dos valores envolvidos