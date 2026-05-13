O zagueiro Gabriel Paulista, do Corinthians, revelou que recebeu uma proposta do Grêmio antes de acertar com o clube paulista. O jogador foi anunciado pelo Timão no dia 11 de janeiro deste ano.

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Segundo Gabriel Paulista, a proposta do Grêmio era boa financeiramente, mas ele optou por recusá-la para aguardar uma oferta do Corinthians.

— O Grêmio fez uma proposta muito boa para mim. Na época, o Mano Menezes era o treinador. Ele até queria me ligar, conversar comigo. Eu falei: 'Não vou atender ele, agradece o Mano e o pessoal da diretoria do Grêmio. A proposta é muito boa, obrigado. Mas, quando voltar, quero voltar ao Corinthians'. Na época, eu não tinha nem conversas com o Corinthians — disse o zagueiro ao Podpah.

Gabriel Paulista rescindiu com o Besiktas na primeira semana de janeiro. O atleta abriu mão de um valor milionário para ser liberado. O jogador iniciou as negociações durante a gestão de Fabinho Soldado, mas fechou com o Timão após conversas com Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians

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Torcedor declarado do Timão, o jogador acertou com o clube alvinegro por duas temporadas, e o Corinthians terá 90% dos direitos do atleta.

Gabriel Paulista pelo Corinthians

23 jogos (21 titular) 2 gols 90% de acerto no passe 45.2 passes certos por jogo 5 passes decisivos 0.8 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 5.2 cortes por jogo 3.5 bolas recuperadas por jogo 71% de eficiência nos duelos 3.4 duelos ganhos por jogo 76% de eficiência nos duelos aéreos 0.7 faltas por jogo 5 cartões amarelos Nota Sofascore 7.09

Gabriel Paulista chegou ao Corinthians em janeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Conheça Gabriel Paulista

O zagueiro fez a base no Taboão da Serra, mas ainda jovem se transferiu ao Vitória. Gabriel Paulista defendeu o clube baiano entre 2010 e 2013. Com a camisa do Leão da Barra, conquistou três títulos: uma Copa do Nordeste, em 2010, e dois Campeonatos Baianos, em 2010 e 2013. O atleta atua na Europa há 13 anos.

O primeiro clube que Gabriel atuou no exterior foi o Villarreal, da Espanha. O atleta disputou 50 jogos com a camisa do submarino amarelo. Em 2015, se transferiu ao Arsenal, onde ficou até 2017. O zagueiro defendeu os Gunners em 64 jogos.

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Após a passagem pela Inglaterra, retornou ao futebol espanhol. Defendeu o Valencia, clube em que teve o período mais duradouro no Velho Continente, com 220 partidas disputadas até 2024. Depois, teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, onde atuou em cinco jogos, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia, pelo qual entrou em campo 45 vezes.

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