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Corinthians engorda os cofres e ganha alívio com avanço na Libertadores

Timão garante R$ 8,5 milhões pela classificação às quartas de final

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/08/2026 06:00
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Memphis e Breno Bidon durante o jogo
Corinthians comemora classificação às quartas de final da Libertadores (Foto: Agência Corinthians)

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O Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores. Além da vaga na próxima fase da competição, a classificação ajudou o Timão a engordar os cofres.

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O clube recebeu US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual, pela classificação às quartas de final. Esse é o valor pago pela Conmebol às equipes que avançam de fase na Libertadores.

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Com a premiação das fases anteriores, o Corinthians acumula US$ 4,97 milhões, aproximadamente R$ 25,78 milhões. O valor inclui US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos, US$ 1,02 milhão pelas três vitórias na primeira fase e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas de final.

Caso avance às semifinais, o Corinthians terá direito a uma nova premiação. A equipe de Fernando Diniz agora se prepara para disputar as quartas de final da Libertadores e buscar uma vaga entre os quatro melhores times da competição.

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Veja a premiação da Libertadores a cada fase

  • Fase preliminar 1: US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões)
  • Fase preliminar 2: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)
  • Fase preliminar 3: US$ 600 mil (R4 3,09 milhões)
  • Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, olhando para frente e pensando
Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Corinthians em crise financeira

O dinheiro chega em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

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