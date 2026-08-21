Corinthians engorda os cofres e ganha alívio com avanço na Libertadores
Timão garante R$ 8,5 milhões pela classificação às quartas de final
Carregando conteúdo exclusivo...
O Corinthians venceu o Rosario Central por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores. Além da vaga na próxima fase da competição, a classificação ajudou o Timão a engordar os cofres.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O clube recebeu US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual, pela classificação às quartas de final. Esse é o valor pago pela Conmebol às equipes que avançam de fase na Libertadores.
Com a premiação das fases anteriores, o Corinthians acumula US$ 4,97 milhões, aproximadamente R$ 25,78 milhões. O valor inclui US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos, US$ 1,02 milhão pelas três vitórias na primeira fase e US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas de final.
Caso avance às semifinais, o Corinthians terá direito a uma nova premiação. A equipe de Fernando Diniz agora se prepara para disputar as quartas de final da Libertadores e buscar uma vaga entre os quatro melhores times da competição.
Veja a premiação da Libertadores a cada fase
- Fase preliminar 1: US$ 400 mil (R$ 2,06 milhões)
- Fase preliminar 2: US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões)
- Fase preliminar 3: US$ 600 mil (R4 3,09 milhões)
- Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão(R$ 6,45 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
- Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)
Corinthians em crise financeira
O dinheiro chega em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.
O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.
Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).
O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.
Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.
Transfer ban no Corinthians
- Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
- Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
- Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
- CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Corinthians
'Ridícula': Hugo Souza rebate nota do Rosario sobre caso de racismoHá 4 horas
Corinthians
Nove torcedores são detidos após confronto entre Corinthians e Rosario CentralHá 4 horas
Corinthians
Diniz exalta Memphis após classificação do Corinthians: 'Brilho diferente'Há 5 horas
Fora de Campo
Retorno de Memphis agita torcida do Corinthians: 'Ficou claro'Há 6 horas
Corinthians
Veja o gol de Corinthians x Rosário Central: Bidon decideHá 6 horas
Corinthians
Dê suas notas para os jogadores do Corinthians na classificação na LibertadoresHá 6 horas
Mais LANCE!