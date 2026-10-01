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Yuri Alberto quebra o silêncio sobre retorno após lesão: 'Muito feliz'

Atacante está em fase final de recuperação e já realizou atividade com o elenco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
01/10/2026 11:34
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Yuri Alberto olhando para bola durante treino do Corinthians
Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O atacante Yuri Alberto falou sobre a expectativa de voltar a defender o Corinthians após ficar afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular. O jogador não entra em campo desde o dia 30 de julho, quando se machucou durante a partida contra o Athletico-PR.

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Um dos pilares do elenco, Yuri sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e, desde então, segue em recuperação. Em relato ao Legacy Colecionáveis, perfil de produção em miniaturas de atletas do Corinthians, o atacante lamentou a ausência nos jogos e falou sobre as dificuldades enfrentadas durante o período longe dos gramados.

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— Estou muito ansioso. Foram dois meses difíceis do clube, e eu de estar fora também, de ver tudo que estava acontecendo dentro de campo e não poder contribuir com meus companheiros. Isso é muito difícil — disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto também atualizou o processo de recuperação e revelou que já voltou a treinar com o grupo, sem sentir dores. O atacante afirmou que a lesão está cicatrizada e destacou a felicidade por estar novamente à disposição. 

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— Eu fiz o meu primeiro treino com o grupo muito bem e sem dor nenhuma. A lesão está totalmente cicatrizada. Eu estou muito feliz de poder voltar e prometo que vou me doar ao máximo pra gente poder, juntos, mudar essa chave, mudar essa história no fim da temporada — segue.

Técnico Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians vê rendimento com Yuri Alberto crescer

Com Yuri Alberto em campo, o Corinthians disputou 32 jogos em 2026 e teve 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, alcançando 54% de aproveitamento. No período, a equipe marcou 35 gols, média de 1,1 por partida, e o atacante foi responsável por oito deles, o equivalente a 23% dos gols alvinegros.

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Sem Yuri Alberto, o Corinthians entrou em campo 21 vezes na temporada, com seis vitórias, cinco empates e dez derrotas. O aproveitamento caiu para 37%, enquanto o time marcou 21 gols, média de 1,0 por jogo. A equipe também registrou 12,3 finalizações por partida, contra 13,1 nos jogos com o atacante.

A diferença mais significativa aparece no desempenho em campo. Com Yuri Alberto, o Corinthians teve 17 pontos percentuais a mais de aproveitamento e também apresentou médias ligeiramente superiores de gols e finalizações. O centroavante ainda participou diretamente de quase um quarto dos gols marcados pela equipe nos 32 jogos em que esteve à disposição.

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Yuri Alberto em 2026

  1. 32 jogos (26 titular)
  2. 8 gols
  3. 4 assistências
  4. 200 minutos para participar de gol
  5. 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol)
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 26% de conversão em grandes chances
  8. 5 grandes chances criadas
  9. 8.4 finalizações para marcar
  10. 39% de eficiência nos duelos
  11. 0.8 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.69

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Yuri Alberto pelo Corinthians

  1. 238 jogos (203 titular)
  2. 84 gols
  3. 24 assistências
  4. 168 minutos para participar de gol
  5. 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 44% de conversão em grandes chances
  8. 31 grandes chances criadas
  9. 7.0 finalizações para marcar
  10. 41% de eficiência nos duelos
  11. 1.3 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.96
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