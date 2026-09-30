O Corinthians ganhou uma novidade no treino desta quarta-feira (30), no CT Dr. Joaquim Grava. O zagueiro Gabriel Paulista iniciou a fase de transição física e realizou atividades parciais com o elenco durante a preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro.

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Após um dia de folga, o elenco alvinegro voltou aos trabalhos na penúltima Data FIFA do ano. A atividade marcou o quinto dia de preparação do Timão durante a pausa da competição nacional, com foco no duelo contra o Internacional, na próxima quarta-feira (7), no Beira-Rio.

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Além de Gabriel Paulista, o atacante Yuri Alberto também segue em processo de transição e participou parcialmente das atividades com o grupo. O centroavante se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

O treinamento comandado por Fernando Diniz começou com exercícios de força na academia. Na sequência, os jogadores realizaram aquecimento no gramado com trabalhos de posse de bola e movimentos coordenativos.

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Na parte principal da atividade, o elenco foi dividido em três equipes de nove jogadores para jogos em campo reduzido. O treinador trabalhou situações de enfrentamento, além de ações de pressão após a perda da posse de bola.

O Corinthians volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (1º), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe se prepara para enfrentar o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Yuri Alberto segue em processo de transição física (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

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Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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