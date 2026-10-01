O meio-campista Lucca Caramico vive um momento de destaque na base do Corinthians e ganhou espaço também na Seleção Brasileira Sub-17. Em alta pelo Timão ao longo da temporada, o jogador foi convocado para defender o Brasil no Torneio da Amizade UEFA em vem se destacando.

A boa fase com a Amarelinha começou ainda antes do torneio. Em agosto, Caramico marcou um golaço no amistoso contra a Venezuela e voltou a ser chamado agora, em setembro, para a disputa da competição europeia. Na estreia, diante do Canadá, o meia saiu do banco de reservas e, em cerca de 30 minutos em campo, marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 6 a 0.

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Na terceira rodada, o Brasil venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, com gols de Arthur Gomide e Kauê Furquim. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci encerrou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota, após também perder para a Espanha por 3 a 1. Agora, disputará o terceiro lugar do torneio.

Pela competição, Caramico soma três partidas, com dois gols e uma assistência.

Lucca Caramico é um dos principais destaques do Corinthians na categoria Sub-17 (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Bom momento no Corinthians

O desempenho de Caramico pela Seleção é reflexo do que o jogador vem apresentando no Corinthians. O meia é um dos principais nomes da equipe Sub-17 e soma 19 gols na temporada, considerando as disputas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, são 15 gols, número que o coloca na artilharia do torneio.

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A trajetória de destaque de Caramico nas categorias de base do Timão começou a ganhar força em 2024. Pelo Sub-15, o meio-campista foi o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista da categoria, com 19 gols.

No ano seguinte, mesmo sendo mais jovem do que a maioria dos jogadores do elenco, Caramico já era titular do Sub-17. Em 2026, manteve espaço na equipe e assumiu ainda mais protagonismo ofensivo.

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Caramico pode atuar como meia ou volante e tem como uma de suas principais características a capacidade de chegar à área e marcar gols. O jogador também já exerceu a função de camisa 8, embora tenha se destacado especialmente como camisa 10 durante a passagem pelo Sub-15.

Passagem pelo Palmeiras e contrato com o Corinthians

A história do atleta no Corinthians começou ainda no Sub-10. Antes de chegar ao clube, Caramico passou pelo Palmeiras e posteriormente se transferiu para o Timão, onde iniciou sua trajetória tanto no futsal quanto no futebol de campo.

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O bom desempenho nas categorias de base fez o Corinthians buscar uma renovação contratual com Caramico. O atual vínculo do meio-campista com o clube é válido até 31 de maio de 2028, com multa rescisória de R$ 20 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros para o exterior, valor que corresponde a cerca de R$ 293 milhões na cotação atual.

As partes, porém, ainda não chegaram a um acordo para a extensão do contrato. O jogador tem o desejo de permanecer no Corinthians, enquanto o clube trabalha para avançar nas tratativas e garantir a permanência da joia por mais tempo.