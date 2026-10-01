A sequência de sete jogos sem vitória coloca Fernando Diniz diante da necessidade de encontrar novas soluções no Corinthians. Entre as possibilidades para tentar reagir no Campeonato Brasileiro está a reaproximação de Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, trio que pode voltar a dividir o setor ofensivo da equipe em busca de uma resposta dentro de campo.

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Com o trio em campo desde a chegada de Memphis Depay, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados sem os três jogadores. Em 43 partidas, a equipe soma 25 vitórias, oito empates e dez derrotas, com 64% de aproveitamento. Além disso, marcou 70 gols e sofreu 41.

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Já nos 101 jogos disputados sem o trio no mesmo período, o Corinthians tem 41 vitórias, 29 empates e 31 derrotas, com 50% de aproveitamento. A equipe também apresenta números menos favoráveis no saldo de gols, com 113 gols marcados e 100 sofridos.

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Por outro lado, em 2026, o Corinthians apresenta números próximos quando comparados os jogos com e sem o trio em campo. Nas sete partidas em que os três atuaram juntos, foram três vitórias, um empate e três derrotas, com 48% de aproveitamento. A equipe marcou sete gols e sofreu seis.

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Sem o trio, o Corinthians disputou 46 jogos na temporada, com 17 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. A equipe marcou 49 gols e sofreu 43, mantendo um desempenho geral semelhante ao registrado nas partidas com os três jogadores.

Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Quando estarão em campo novamente?

O Corinthians tinha a expectativa de contar com o atacante Yuri Alberto no clássico contra o Santos, no domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, no entanto, sentiu um desconforto físico durante uma das últimas atividades antes da partida e passou por exames médicos para avaliar a situação.

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Fora do clássico, Yuri Alberto ainda não voltou a treinar com o elenco. O atacante foi ausência nas atividades de segunda-feira (1º) e terça-feira (2), enquanto segue em recuperação do problema físico.

O Corinthians vive a expectativa pelo retorno de Yuri Alberto. Um dos pilares do elenco, o atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a partida contra o Athletico-PR, no dia 30 de julho.

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Durante o processo de recuperação, houve uma complicação na região lesionada, com a detecção de uma ruptura parcial da fibrose muscular. O artilheiro do Timão iniciou os trabalhos de fisioterapia no CT Joaquim Grava e, no dia 25 de setembro, entrou no processo de transição física, dando mais um passo na recuperação.

Com a evolução do quadro, o Corinthians trabalha com a possibilidade de contar com Yuri Alberto na partida contra o Internacional, marcada para o dia 7 de outubro, fora de casa. O atacante segue sendo acompanhado pelo departamento médico antes de ser liberado para retornar aos jogos.

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— O Yuri Alberto está em recuperação de uma ruptura de fibrose na região posterior da coxa direita, está evoluindo bem, com 28 dias, clinicamente está sem dor, fazendo trabalhos na transição. A intenção é que ele consiga estar em campo contra o Internacional — explicou Dr. Ricardo Galotti, chefe do DM do Corinthians.

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

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Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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