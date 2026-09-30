O Internacional preparou condições especiais para a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Entre as medidas estão entradas gratuitas para algumas modalidades de sócios e preços reduzidos para torcedores não associados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

As modalidades Academia do Povo, Nada Vai Nos Separar e Campeão do Mundo terão direito a ingresso gratuito nas Áreas Livres do estádio. Para garantir a entrada, será necessário realizar a compra do ingresso a custo zero pelo Mundo Colorado. A comercialização para esses associados começa às 10h de sábado (3).

continua após a publicidade

Para torcedores não sócios, os ingressos da Área Livre Inferior custarão R$ 45, com meia-entrada para adolescentes de 12 a 17 anos. Nos portões 10, 11 e 12 da Área Livre Superior, o valor será de R$ 90. A venda desses setores terá início às 10h de segunda-feira (5), mediante disponibilidade.

Internacional anunciou ingressos gratuitos para algumas modalidades de sócios (Foto: Divulgação/Internacional)

Os associados das modalidades Carteira Vermelha, Parque Check-In e Patrimonial Clube também poderão retirar uma entrada gratuita para acompanhante nas Áreas Livres. O benefício estará disponível depois que o sócio confirmar a própria presença no jogo.

continua após a publicidade

O Check-In para a partida será liberado a partir das 10h desta quinta-feira (1º). O confronto contra o Corinthians será o primeiro compromisso do Internacional após a Data Fifa.

Setor Campeão Do Mundo Nada Vai Nos Separar Integral (Não Sócios) Colorado Titular / Patrimonial / Clube / Parque Check In Sócio Coloradinho Crianças 05 A 11 Anos Adolescentes 12 A 17 Anos Inferior Portões 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45,00 Check-In Check-In R$ 0,00 R$ 22,50 Superior Portões 10, 11 E 12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90,00 Check-In Check-In R$ 0,00 R$ 45,00 Cadeira Locada (Lugar Marcado) R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 299,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 100,00 R$ 100,00

Internacional x Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 28 partidas. A equipe soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 29 gols marcados e 32 sofridos. O aproveitamento é de 38%, enquanto o saldo de gols é negativo em três.

continua após a publicidade

O Internacional aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Em 28 jogos, o Colorado venceu seis vezes, empatou dez e perdeu 12, com 30 gols marcados e 36 sofridos. A equipe tem 33% de aproveitamento e saldo negativo de seis gols.