Inter anuncia promoção de ingressos e setores gratuitos contra o Corinthians
Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio
O Internacional preparou condições especiais para a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira (7), às 19h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Entre as medidas estão entradas gratuitas para algumas modalidades de sócios e preços reduzidos para torcedores não associados.
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As modalidades Academia do Povo, Nada Vai Nos Separar e Campeão do Mundo terão direito a ingresso gratuito nas Áreas Livres do estádio. Para garantir a entrada, será necessário realizar a compra do ingresso a custo zero pelo Mundo Colorado. A comercialização para esses associados começa às 10h de sábado (3).
Para torcedores não sócios, os ingressos da Área Livre Inferior custarão R$ 45, com meia-entrada para adolescentes de 12 a 17 anos. Nos portões 10, 11 e 12 da Área Livre Superior, o valor será de R$ 90. A venda desses setores terá início às 10h de segunda-feira (5), mediante disponibilidade.
Os associados das modalidades Carteira Vermelha, Parque Check-In e Patrimonial Clube também poderão retirar uma entrada gratuita para acompanhante nas Áreas Livres. O benefício estará disponível depois que o sócio confirmar a própria presença no jogo.
O Check-In para a partida será liberado a partir das 10h desta quinta-feira (1º). O confronto contra o Corinthians será o primeiro compromisso do Internacional após a Data Fifa.
|Setor
|Campeão Do Mundo
|Nada Vai Nos Separar
|Integral (Não Sócios)
|Colorado Titular / Patrimonial / Clube / Parque Check In
|Sócio Coloradinho
|Crianças 05 A 11 Anos
|Adolescentes 12 A 17 Anos
|Inferior Portões 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8
|R$ 0,00
|R$ 0,00
|R$ 45,00
|Check-In
|Check-In
|R$ 0,00
|R$ 22,50
|Superior Portões 10, 11 E 12
|R$ 0,00
|R$ 0,00
|R$ 90,00
|Check-In
|Check-In
|R$ 0,00
|R$ 45,00
|Cadeira Locada (Lugar Marcado)
|R$ 100,00
|R$ 200,00
|R$ 299,00
|R$ 40,00
|R$ 20,00
|R$ 100,00
|R$ 100,00
Internacional x Corinthians no Brasileirão
O Corinthians ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos em 28 partidas. A equipe soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 29 gols marcados e 32 sofridos. O aproveitamento é de 38%, enquanto o saldo de gols é negativo em três.
O Internacional aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Em 28 jogos, o Colorado venceu seis vezes, empatou dez e perdeu 12, com 30 gols marcados e 36 sofridos. A equipe tem 33% de aproveitamento e saldo negativo de seis gols.
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