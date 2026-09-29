Corinthians faz proposta à Caixa por dívida da Neo Química Arena
Clube pretende encerrar débito de cerca de R$ 630 milhões
O Corinthians formalizou uma proposta à Caixa Econômica Federal com o objetivo de quitar a dívida da Neo Química Arena com o banco, hoje na casa dos R$ 630 milhões. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Tiago Salazar.
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A negociação contou com a participação de Osmar Stabile, presidente do clube, Pedro Soares, diretor jurídico, e Rafael Castilho, diretor cultural. O objetivo do clube é encerrar a dívida, que hoje representa mais de 20% do débito total do Corinthians.
A ideia da diretoria corintiana é que a Caixa passe a ser dona dos naming rights do estádio e também crie títulos de capitalização e ações do Fiel Torcedor, programa de sócios do clube.
Atualmente, os naming rights do estádio do Timão pertencem à Hypera Pharma, em um contrato válido por 20 anos.
Histórico da dívida do Corinthians
O financiamento da Neo Química Arena começou em 2013. Na época, o Corinthians obteve crédito de até R$ 400 milhões para a construção do estádio. Desde então, a dívida passou por diferentes negociações e alterações nas condições de pagamento.
Com o intuito de ajudar o clube a quitar a dívida do estádio, a Gaviões da Fiel, maior organizada do clube, criou a campanha "Doe Arena". A iniciativa foi encerrada em novembro de 2025.
A vaquinha arrecadou R$ 41.420.844,19, valor que corresponde a 5,92% da meta estabelecida. A ação tinha previsão de término em maio de 2025, mas a organização conseguiu prolongar o período de arrecadação até 31 de dezembro de 2025.
Lançada em novembro de 2024, a iniciativa de financiamento coletivo reuniu corintianos de todo o país em uma das maiores campanhas de arrecadação já promovidas por torcedores no futebol brasileiro.
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