O Corinthians encerrou o vínculo com a Vizzela, patrocinadora exclusiva do futebol feminino do clube. O contrato entre as partes se encerrou no mês de agosto e não será renovado. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.

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Em nota enviada ao Lance!, a Vizzela informou que a parceria com o futebol feminino do Corinthians foi encerrada ao término do período previamente acordado entre as partes. A empresa estava no clube desde agosto de 2025.

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— A Vizzela afirma que a parceria com o futebol feminino do Corinthians foi encerrada ao término do período previamente acordado entre as partes. Para Vizzela, foi uma parceria muito importante, que possibilitou fortalecer a conexão com o esporte feminino e, principalmente, com uma comunidade tão engajada e representativa. A Vizzela agradece ao clube, às atletas e a todos que fizeram parte dessa trajetória — disse a empresa.

Saída da Vizzela reduz a lista de patrocinadores do futebol feminino do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Impacto nas contas do Corinthians

O Corinthians vive um momento de apreensão em relação aos patrocinadores. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma medida provisória que proíbe as bets no Brasil. Com isso, o clube, que tem a Esportes da Sorte como patrocinadora, pode sofrer um impacto significativo em suas contas.

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O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte até o fim de 2029. O acordo prevê R$ 150 milhões fixos por ano, além de R$ 10 milhões destinados a ativações de marketing e outros mecanismos de performance.

Considerando apenas os valores fixos da negociação com a Esportes da Sorte, sem contar bonificações e outros mecanismos de performance, o clube pode deixar de receber R$ 450 milhões até o fim do vínculo.

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Patrocinadores do Corinthians feminino