Corinthians anuncia renovação com Zakaria Labyad até 2027
Meia vem se recuperando de grave lesão no joelho
O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o meio-campista Zakaria Labyad. O novo vínculo com o marroquino é válido até 31 de dezembro de 2027.
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A renovação com o jogador foi, de certa forma, uma "obrigação" do clube. No jogo diante do Athletico, no dia 30 de julho, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, Labyad sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Desde então, o meio-campista está em recuperação junto ao departamento médico do clube.
Zakaria Labyad chegou ao Corinthians em fevereiro, por indicação do atacante Memphis Depay. Antes de sofrer o problema físico, o meio-campista vinha ganhando espaço com o técnico Fernando Diniz e passou a ser utilizado com mais frequência pela comissão técnica.
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Em 17 jogos pelo Timão, Labyad foi titular em três oportunidades e marcou dois gols, além de registrar duas assistências. O jogador participa diretamente de um gol a cada 104 minutos em campo e tem média de 1,0 passe decisivo por partida.
De acordo com os números do Sofascore, o meio-campista apresenta 80% de acerto nos passes e média de 0,6 finalização por jogo, sendo 0,2 no gol. Labyad também registra 0,6 bola recuperada por partida e 38% de eficiência nos duelos, com nota média de 6,69.
Carreira de Zakaria Labyad antes do Corinthians
Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o meia conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay.
Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.
Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.
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